Kalendarze adwentowe dla bogaczy [GALERIA]

Kalendarze adwentowe 2023

Adwent (łac. adventus – przyjście) to w kościołach chrześcijańskich okres trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia, znanego pod nazwą narodzin Chrystusa. Początek tego okresu przypada pomiędzy 27 listopada a 3 grudnia. Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe. Pierwsza przypada właśnie w ten weekend. Zatem kalendarze adwentowe idą w ruch.

Kalendarz adwentowy to specjalny kalendarz służący do odliczania dni od pierwszego dnia adwentu lub 1 grudnia do Wigilii Bożego Narodzenia. Pomysł pochodzi z XIX wieku od niemieckich luteran. Zwyczaj ten znany jest i pielęgnowany w wielu krajach na całym świecie w rodzinach chrześcijańskich. Współcześnie najbardziej popularne kalendarze adwentowe to te z czekoladkami. Jednak na rynku pojawiają się kalendarze adwentowe zawierające drogą biżuterię (ok. 4 tys. zł), alkohole w minibutelkach (ok. 300 zł), bieliznę, rozmaite kosmetyki (od 200 do 2 tys. zł), skarpetki (ok. 1 tys. zł), elementy zastawy stołowej (ok. 2 tys. zł) itd. Można kupić kalendarz za kilka złotych, ale i za kilka tysięcy złotych. Wybór kalendarzy adwentowych jest ogromny.

