Kapsułki do zmywarek za darmo! Jak skorzystać z promocji w Biedronce?

Promocje w Biedronce - kapsułki do zmywarek za darmo

Zakupy w Biedronce pozwalają zaoszczędzić sporo pieniędzy w domowej kasie. W nowej promocji trwającej do soboty 2 marca znajdziemy wiele produktów spożywczych w niskich cenach, ale też kosmetyki różnych marek, chemię gospodarczą, proszki czy płyny do prania. Największym hitem w tym tygodniu są kapsułki do zmywarek marki Finish w promocji 1+1 gratis, czyli jak kupimy jedno opakowanie, drugie dostajemy gratis. Do skorzystania z promocji konieczna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja Biedronka.

Do wyboru mamy:

* kapsułki Finish Quantum, 24 szt.

* kapsułki Finish Ultimate, 20 szt.

* kapsułki Finish Ultimate Plus, 18 szt.

Rodzaje kapsułek możemy dowolnie mieszać. Limit dzienny - 4 opakowania (maks. 2 gratis) na kartę Moja Biedronka.

Promocje w Biedronce - co jeszcze dostaniemy gratis?

To nie jedyne okazje w Biedronce. Tylko we wtorek 27.02 mamy promocję 6+6 gratis na mleko UHT Łaciate, 3,2 proc. z kartą Moja Biedronka. Cena 1 litra mleka to w tej tylko 2 zł/opak. Z kolei do środy 28.02 mamy promocję 1+1 gratis na ser żółty w plastrach Włoszczowa, opak. 400 g. Zadowoleni mogą też być fani piwa. Z kartą Moja Biedronka mogą dostać za darmo aż 10 piw Kasztelan w butelce zwrotnej. Limit dzienny 20 butelek

