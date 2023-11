Kara więzienia za zakup żywego karpia! Kara też dla sprzedawców

Wniosek do 300 plus do końca listopada. To ostatni moment, by nie stracić pieniędzy

Handel żywym karpiem

Coraz więcej placówek handlowych nie sprzedaje już żywego karpia, sprzedając rybę w postaci filetów, płatów czy tusz. Posłowie chcą wprowadzić całkowity zakaz handlu żywym karpiem, ale już teraz za niehumanitarne traktowanie tych ryb można trafić do więzienia. – Trzeba wprowadzić zakaz sprzedaży żywych ryb, a póki go nie ma, bardzo stanowczo reagować na niehumanitarne traktowanie – mówi "Faktowi" Karolina Kuszlewicz, adwokat zajmująca się prawami zwierząt. To właśnie jej, po 13 latach sądowej batalii, udało się wygrać proces w sprawie sprzedaży karpi w warszawskim sklepie E.Leclerc. Adwokatka udowodniła, że w sklepie doszło do znęcania się nad rybami. Osoby, które zajmowały się sprzedażą ryb zostały skazane.

Więzienie za zabicie karpia

– Dziś mamy ustawowy zakaz trzymania żywych ryb bez wody w trakcie transportu oraz ich sprzedaży oraz zakaz utrzymywanie tych zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, czyli np. bez wody, w przetłoczeniu, z sposób powodujący ich ból lub cierpienie. Wszystkie te zachowania są traktowane przez przepisy jako przestępstwo znęcania się nad zwierzętami - mówi „Faktowi” mecenas Kuszlewicz.

Za znęcanie się nad karpiami grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zaś w przypadku szczególnego okrucieństwa — od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. – To samo w przypadku zabicia karpia np. bez ogłuszenia, przy dzieciach, czy w inny sposób niezgodny z ustawą.

Kara też dla kupujących

Kary mogą dotyczyć każdego od dyrektorów wielopowierzchniowych sklepów, drobnych handlarzy i klientów.- W mojej sprawie, w której walczyłam o karpie przed Sądem Najwyższym, ten powiedział coś niezwykle ważnego, że o ile sprzedawcy są odpowiedzialni za los zwierzęcia, póki ryba jest u nich, o tyle od etapu jej przejęcia przez klienta, to ten zwykły Kowalski będzie odpowiadał za przestępstwo, jeśli np. będzie niósł rybę bez wody – mówi "Faktowi" adw. Kuszlewicz.

