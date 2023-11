Karpiński wyjdzie z aresztu! Tyle zarobi w Brukseli jak europoseł

Ile zarabia europoseł w Brukseli?

Od lutego 2023 roku Włodzimierz Karpiński przebywa w tymczasowym areszcie. Prokuratura postawiła mu zarzuty korupcyjne dotyczące ustawiania przetargów dla firm odbierających odpady w Warszawie. Zdaniem śledczych chodzi o łapówki w wysokości 5 mln zł. Polityk PO nie przyznał się do winy. W związku z tym, że Karpiński nie został skazany prawomocnym wyrokiem może przyjąć mandat europosła. Jeśli zostanie europosłem, to na jakie zarobki będzie mógł liczyć w Brukseli? Miesięcznie zarobki europosła wynoszą od 1 stycznia 2023 roku 9 975,42 euro brutto. Od tych zarobków europosłowie muszą odprowadzić jednak unijny podatek i składki na ubezpieczenie. Kwota netto wynosi 7 776,06 EUR miesięcznie. Zdarza się, że pula ta pomniejszana jeszcze jest przez system podatkowy funkcjonujący w kraju, z jakiego przybywa eurodeputowany. W przypadku polskich europosłów nie ma już dodatkowych potrąceń. Zatem Po uwzględnieniu unijnych podatków europoseł z Polski dostaje blisko 7,8 tys. euro na rękę. To ok. 35 tys. zł miesięcznie i 420 tys. rocznie. Oprócz tego jest sporo ekonomicznych przywilejów. Oprócz pensji unijnym parlamentarzystom przysługuje m.in.: zwrot kosztów związanych z wykonywaniem mandatu - są tutaj np. koszty podróży między miejscami pracy oraz pozostałych podróży służbowych; ubezpieczenie od ryzyka związanego z wykonywaniem mandatu; prawo do odprawy przejściowej.

