Nowy europoseł

Karpiński z celi do Brukseli. “Nasz ojciec przyjmie mandat”

Były minister skarbu Włodzimierz Karpiński chce przyjąć mandat europosła po Krzysztofie Hetmanie. O jego decyzji podjętej za kratami poinformowali jego synowie w liście otwartym. "Włodzimierz Karpiński jest naszym Ojcem. I jesteśmy z Niego dumni! Dziś w Jego imieniu chcemy poinformować, że zamierza objąć mandat eurodeputowanego i że zostało złożone Jego odręczne oświadczenie skierowane do Pani Marszałek Sejmu, jako osoby odpowiedzialnej za procedurę wskazania naszego Ojca do objęcia mandatu. Jest to na dzisiaj jedyny sposób, by ukrócić trwający od ponad 8 miesięcy absurdalny, bezzasadny i dewastujący areszt stosowany wobec Niego na wniosek Prokuratury Krajowej w Katowicach" - napisali synowie Karpińskiego.