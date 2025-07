Wyrywkowe kontrole, wzmożona czujność

Od 7 lipca wprowadzona zostaje kontrola Straży Granicznej na granicy z Niemcami i Litwą (wjazd do Polski) - głosi alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uruchomiony na terenie całego kraju.

Od 7 lipca 2025 roku, podróżujący przez granice z Niemcami i Litwą muszą liczyć się z tymczasowymi kontrolami. Nie będą to jednak stałe punkty kontrolne jak przed wejściem do strefy Schengen. Jak wyjaśnił ppor. Konrad Szwed z Komendy Głównej Straży Granicznej, kontrole graniczne będą prowadzone wyrywkowo, w oparciu o analizę ryzyka.

„Pamiętajmy, że nie będzie to kontrola na granicy, jaka odbywała się przed wejściem do strefy Schengen, absolutnie nie będzie szlabanów ani jakichś zasieków. Samochody będą przejeżdżały, a kontrole będą prowadzone jedynie wyrywkowo, na podstawie także naszej analizy ryzyka. W przypadku zatrzymania pojazdu sprawdzane będą dokumenty kierowcy i pasażerów, także bagażniki pojazdów” - poinformował ppor. Szwed.

Funkcjonariusze skupią się przede wszystkim na busach i samochodach przewożących większą liczbę osób. Szczególną uwagę zwrócą na pojazdy z przyciemnianymi szybami. Kontrole będą prowadzone w strategicznych miejscach na granicy. Na granicy polsko-niemieckiej wyznaczono 52 punkty kontrolne, natomiast na granicy polsko-litewskiej – 13.

Straż Graniczna zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności dla mieszkańców terenów przygranicznych, zwłaszcza tych, którzy codziennie dojeżdżają do pracy po drugiej stronie granicy. Przed punktami kontrolnymi mogą pojawić się rękawy zwalniające, zwężenia jezdni lub sygnały do spowolnienia ruchu wydawane przez funkcjonariuszy.

W związku z przywróceniem kontroli, na granice zostaną skierowani dodatkowi funkcjonariusze z innych oddziałów Straży Granicznej. Wsparcie zapewni również policja oraz Wojska Obrony Terytorialnej. „Pierwsze delegowania na miejsca docelowe przy granicy zachodniej oraz granicy z Litwą ruszają już w niedzielę. Dodatkowo będziemy wspierani przez policję, ale także przez Wojska Obrony Terytorialnej” - zaznaczył ppor. Szwed.

Podczas przekraczania granicy konieczne jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu. Ważne: dokument w aplikacji mObywatel nie jest akceptowany.

„To, co jest najbardziej istotne dla obywateli, to to, aby w momencie przekraczania granicy posiadali dokument uprawniający do jej przekroczenia, czyli dowód osobisty lub paszport. Pamiętajmy, że nie może to być dokument w aplikacji mObywatel” - podkreślił ppor. Szwed.

Konsekwencje nielegalnego przekroczenia granicy

Osoby, które zdecydują się na przekroczenie granicy w miejscu niedozwolonym, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Może to być kara finansowa na podstawie art. 49a Kodeksu wykroczeń, ale w niektórych przypadkach nawet zarzut popełnienia przestępstwa z art. 264 par. 2 Kodeksu karnego. Jak wyjaśnił ppor. Szwed, komuś, kto przekroczy granicę w miejscu do tego nieprzeznaczonym, może grozić kara finansowa z art. 49a Kodeksu wykroczeń, ale również może zostać to zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 264 par. 2 Kodeksu karnego. Art. 49a Kodeksu wykroczeń stanowi, że „kto wbrew przepisom przekracza granicę RP, podlega karze grzywny”. W takim przypadku kara wynosi 500 zł. Z kolei art. 264 par. 2 Kodeksu karnego mówi o tym, że „kto wbrew przepisom przekracza granicę RP, używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

