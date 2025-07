Spis treści

Zasiłek pielęgnacyjny: 215,84 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł miesięcznie przyznają gminy. Ma on częściowo pokryć wydatki wynikające z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Przysługuje on:

seniorom powyżej 75. roku życia,

osobom niepełnosprawnym mającym powyżej 16 lat, w przypadku gdy legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom niepełnosprawnym, mającym powyżej 16 lat, legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 lat.

Kiedy zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie.

Świadczenie pielęgnacyjne: 3287 zł miesięcznie

Świadczenie pielęgnacyjne jest co roku waloryzowane. Co ważne, w przypadku tego świadczenia kwoty brutto i netto są takie same, ponieważ jest ono zwolnione z podatku.

Podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego wynikają z podwyżki pensji minimalnej. Rząd ustalił kwotę świadczenia pielęgnacyjnego w 2025 roku na 3287 zł.

Warunki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego

Warunkiem skorzystania ze świadczenia pielęgnacyjnego jest powstanie niepełnosprawności, która spowodowała konieczność sprawowania ciągłej opieki:

przed uzyskaniem pełnoletności,

przed ukończeniem 25. roku życia, ale podczas nauki w szkole lub szkole wyższej (konieczne jest potwierdzenie nauki odpowiednim oświadczeniem wnioskodawcy).

Ważne zmiany od 2024 roku

Według nowych zasad nie mogą już uzyskać prawa do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego opiekunowie opiekujący się dorosłymi osobami z niepełnosprawnością. Od 2024 roku świadczenie pielęgnacyjne otrzymują tylko opiekunowie osób niepełnoletnich.

Ważne! Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach przysługuje teraz opiekunowi na każde uprawnione dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie, a nie, jak do tej pory, na jedno.

Podwyższenie świadczenia za kolejne dzieci

Jeśli rodzic lub opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem z niepełnosprawnościami, jego świadczenie pielęgnacyjne będzie podwyższane o 100 proc. na drugie i każde kolejne dziecko z niepełnosprawnościami.

Specjalny zasiłek opiekuńczy: 620 zł miesięcznie

Świadczenie w wysokości 620 zł miesięcznie dla najbliższych członków rodziny osoby niepełnosprawnej lub wymagającej stałej opieki, które rezygnują z pracy, ponieważ muszą opiekować się tą osobą.

Nowe zasady od 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 roku specjalny zasiłek opiekuńczy nie jest już przyznawany, ale osoby, które były uprawnione do pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego do 31 grudnia 2023 roku, mogą w dalszym ciągu pobierać ten zasiłek zgodnie z dotychczasowymi przepisami, nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało im przyznane (prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustalane było na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku).

Kryterium dochodowe

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł (netto).

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego jest możliwe, jeżeli przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia lub 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. W przypadku przekroczenia tych kwot dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2025 roku wyniosło 8962,28 zł brutto, przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale nie jest jeszcze znane.

Wysokość dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego

Wysokość dofinansowania turnusu rehabilitacyjnego wynosi:

30 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16–24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,

27 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

25 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,

20 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,

20 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Uwaga! W razie szczególnie trudnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Przysługuje rodzicom samotnie wychowującym dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, gdy nie zostało im zasądzone świadczenie alimentacyjne. W 2025 roku kwota dodatku to 193 zł miesięcznie na dziecko. Dla dzieci z niepełnosprawnościami dodatek może zostać podwyższony o 80 zł, co daje łącznie 273 zł miesięcznie. Świadczenie to mogą dostać również opiekunowie faktyczni lub opiekunowie prawni dziecka z niepełnosprawnością.

Radomskie Dni Godności i Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Tacy Sami" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.