Skąd biorą się oszczędności na paliwie?

Karta paliwowa może obniżać koszty tankowania dzięki rabatom oraz warunkom cenowym zależnym od wybranej oferty. Przy regularnym tankowaniu takie warunki mogą przełożyć się na zauważalne oszczędności w budżecie firmy. Nowoczesne karty paliwowe pozwalają zoptymalizować wydatki transportowe, jednak skala korzyści zależy przede wszystkim od tego, czy pojazdy poruszają się wyłącznie po drogach lokalnych, czy realizują trasy transgraniczne.

W ofercie E100 parametry cenowe i zasięgowe są precyzyjnie dopasowane do charakteru tras:

Krajowa Karta Paliwowa E100: rabat może sięgać do 0,30 PLN brutto/l w Polsce w taryfie SMART, dostęp do sieci ponad 4 500 stacji partnerskich w całym kraju, optymalny wybór dla firm działających lokalnie, flot handlowych i pojazdów dostawczych poruszających się po Polsce.

Międzynarodowa Karta Paliwowa E100: rabat do 0,20 EUR/l na wybranych stacjach w Europie, na których E100 oferuje najwyższe rabaty, akceptacja w ponad 20 000 punktach w 32 krajach, rozwiązanie stworzone dla przewoźników międzynarodowych, transportu ciężkiego oraz firm realizujących przewozy tranzytowe.



Dzięki takiemu podziałowi przedsiębiorstwo zyskuje niższe ceny paliwa na kluczowych trasach bez konieczności negocjowania osobnych umów z wieloma różnymi koncernami naftowymi.

Jak kontrolować wydatki niezależnie od rodzaju karty?

Bezgotówkowe zarządzanie wydatkami flotowymi pomaga ograniczać ryzyko niekontrolowanych wydatków i porządkuje obieg dokumentów. Transakcje są rejestrowane w Panelu Klienta E100, gdzie można monitorować historię operacji, karty i limity. Aplikacja E100 Mobile ułatwia bieżący dostęp do informacji o transakcjach i korzystaniu z kart. W połączeniu z odpowiednio skonfigurowanymi limitami i filtrami daje to firmie większą kontrolę nad sposobem wykorzystania środków.

Niezależnie od wybranego wariantu karty, administrator floty ma do dyspozycji zestaw narzędzi prewencyjnych:

Indywidualne limity transakcyjne – pozwalają określić maksymalną wartość transakcji lub ilość kupowanego paliwa w wybranym przedziale czasu (np. dziennym, tygodniowym lub miesięcznym).

– pozwalają określić maksymalną wartość transakcji lub ilość kupowanego paliwa w wybranym przedziale czasu (np. dziennym, tygodniowym lub miesięcznym). Filtry produktowe i usługowe – pozwalają określić, jakie rodzaje produktów i usług mogą być opłacane daną kartą.

– pozwalają określić, jakie rodzaje produktów i usług mogą być opłacane daną kartą. Elektroniczne faktury zbiorcze – ograniczają liczbę pojedynczych dokumentów związanych z tankowaniem i ułatwiają ich obsługę przez księgowość.

– ograniczają liczbę pojedynczych dokumentów związanych z tankowaniem i ułatwiają ich obsługę przez księgowość. Zdalna blokada karty – zabezpiecza finanse przedsiębiorstwa w Panelu Klienta lub aplikacji w przypadku kradzieży bądź zagubienia karty przez kierowcę.

Elektroniczne faktury zbiorcze i dostęp do historii transakcji ułatwiają rozliczenia i ograniczają czas poświęcany na ręczne porządkowanie dokumentów. Kierowcy nie muszą przewozić gotówki ani pamiętać o pobieraniu pojedynczych paragonów z numerem NIP, a dział księgowości otrzymuje gotowe zestawienie operacji.

Karta krajowa czy międzynarodowa – którą wybrać?

Wybór odpowiedniego instrumentu płatniczego powinien bezpośrednio wynikać z geografii tras Twojej floty oraz oczekiwanego modelu finansowania:

Kryterium Krajowa Karta Paliwowa E100 Międzynarodowa Karta Paliwowa E100 Główny obszar tras Polska Polska + trasy międzynarodowe w Europie Zasięg sieci akceptacji Ponad 4 500 stacji w Polsce Ponad 20 000 punktów w 32 krajach Korzyści rabatowe Do 0,30 PLN brutto/l w taryfie SMART Do 0,20 EUR/l na wybranych stacjach europejskich Model przedpłacony (Prepaid) Tak – korzystanie do wysokości dostępnego salda Tak – korzystanie do wysokości dostępnego salda Odroczony termin płatności Limit kredytowy do 115 000 PLN (po weryfikacji) Limit kredytowy do 25 000 EUR, po wcześniejszej weryfikacji Usługi dodatkowe Wybrane myjnie i opłaty drogowe w Polsce (e-TOLL) Opłaty drogowe w 26 krajach, myjnie, parkingi, zwrot VAT/akcyzy

Dla przedsiębiorstw realizujących przewozy wyłącznie na terenie Polski optymalnym wyborem jest Krajowa Karta Paliwowa E100, zapewniająca prosty dostęp do taryfy SMART oraz limitu do 115 000 PLN. Z kolei dla firm transportowych realizujących przewozy międzynarodowe przeznaczona jest Karta Międzynarodowa, która daje dostęp do szerokiej sieci akceptacji oraz usług związanych m.in. z rozliczaniem opłat drogowych w Europie.

Tradycyjne rozliczenia gotówkowe a karta flotowa E100

Zestawienie tradycyjnych metod płatności z bezgotówkowym systemem E100 obrazuje, jak cyfrowa kontrola eliminuje chaos administracyjny:

Obszar Tradycyjne rozliczenia (gotówka / zaliczki) Rozwiązanie flotowe E100 Cena paliwa Standardowe ceny z pylonu na stacjach Dostęp do rabatów zależnych od wybranej oferty Dokumentacja Zbieranie pojedynczych paragonów i rachunków Faktury zbiorcze w ustalonym cyklu rozliczeniowym Koszty wdrożenia Brak 0 PLN za wydanie pierwszej i kolejnych kart oraz wystawienie faktury Kontrola wydatków Weryfikacja po fakcie, ryzyko nieuzasadnionych zakupów Bieżąca kontrola limitów, filtry produktowe i usługowe, E100 Mobile Model finansowania Zamrażanie gotówki w zaliczkach pracowniczych Wybór między doładowaniem prepaid a limitem kredytowym Bezpieczeństwo środków Ryzyko kradzieży lub zagubienia gotówki w trasie Płatność zabezpieczona kodem PIN i opcją natychmiastowej blokady karty

Najczęściej zadawane pytania o karty E100 (FAQ)

Czy karta paliwowa E100 ma sens przy jednym aucie?

Tak. Karta przynosi wymierne korzyści nawet jednoosobowym działalnościom gospodarczym z jednym autem. Właściciel korzysta z cen rabatowych na stacjach partnerskich, a faktura zbiorcza ułatwia comiesięczne rozliczenie z biurem rachunkowym bez konieczności zbierania i wprowadzania pojedynczych paragonów z numerem NIP.

Czym różni się karta krajowa od międzynarodowej?

Krajowa Karta Paliwowa E100 obejmuje ponad 4 500 stacji w Polsce, daje dostęp do rabatów w taryfie SMART (do 0,30 PLN brutto/l) oraz pozwala na uzyskanie limitu kredytowego do 115 000 PLN. Z kolei Karta Międzynarodowa działa w ponad 20 000 punktów w 32 krajach i umożliwia korzystanie z rabatów do 0,20 EUR/l na wybranych stacjach w Europie. E100 umożliwia również rozliczanie opłat drogowych w 26 krajach, wykorzystując rozwiązania odpowiednie dla danego rynku.

Prepaid czy limit kredytowy – jakie są różnice?

W modelu przedpłaconym firma korzysta z własnych środków dostępnych na koncie E100 i realizuje transakcje do wysokości dostępnego salda. W modelu z limitem kredytowym firma może korzystać ze środków do wysokości przyznanego limitu, a należności reguluje później zgodnie z warunkami rozliczenia. Przyznanie limitu kredytowego wymaga wcześniejszej weryfikacji finansowej przez E100. Wybór modelu zależy więc przede wszystkim od tego, czy firma chce finansować wydatki z własnych środków, czy korzystać z odroczonego terminu płatności.

Ile kosztuje wydanie karty paliwowej E100?

Wydanie karty paliwowej E100 wynosi 0 PLN. Operator nie nalicza opłat za wystawianie elektronicznych faktur zbiorczych ani za dostęp do Panelu Klienta. Rozliczenie obejmuje wyłącznie faktycznie zatankowane paliwo oraz ewentualne usługi dodatkowe zgodnie z przejrzystym cennikiem.

Jakie dodatkowe usługi poza paliwem można rozliczać przez E100?

W zależności od typu karty i profilu floty system E100 pozwala bezgotówkowo opłacać myjnie, strzeżone parkingi oraz myto drogowe (w tym polski system e-TOLL oraz opłaty drogowe w 26 krajach Europy). Ponadto operator świadczy usługi wsparcia w procedurze odzyskiwania zagranicznego podatku VAT i akcyzy za paliwo zakupione poza granicami kraju.