Kto został nowym prezesem PZU i od kiedy obejmie funkcję?

Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) podjęła decyzję w sprawie obsady kluczowego stanowiska w spółce. Zgodnie z oficjalnym komunikatem z 24 września 2025 r., do zarządu powołano Bogdana Benczaka, powierzając mu jednocześnie funkcję prezesa. Jego nominacja nie jest jednak bezwarunkowa, a na jej ostateczne potwierdzenie trzeba będzie jeszcze poczekać.

Zgodnie z komunikatem spółki, nowym prezesem PZU został Bogdan Benczak, którego powołanie jest jednak uzależnione od uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Do czasu otrzymania zielonego światła od KNF, będzie on pełnił obowiązki prezesa w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy. Jak czytamy w uchwale, która weszła w życie z chwilą podjęcia, powołanie nastąpiło na okres wspólnej, trzyletniej kadencji zarządu obejmującej lata obrotowe 2023-2025.

Bogdan Benczak – kim jest nowy szef ubezpieczeniowego giganta?

Nowy lider największej grupy ubezpieczeniowej w regionie CEE to postać doskonale znana w branży finansowej. Bogdan Benczak jest z wykształcenia radcą prawnym po Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje kompetencje menedżerskie rozwijał, kończąc studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz prestiżowe studia MBA na Uniwersytecie Gdańskim.

Bogdan Benczak to doświadczony menedżer i radca prawny, który od lutego 2025 roku był już związany z Grupą PZU. Pełnił w niej funkcję dyrektora zarządzającego ds. korporacyjnych i spółek zagranicznych, co oznacza, że doskonale zna strukturę i wyzwania stojące przed firmą. Jego powołanie na stanowisko prezesa jest więc naturalnym krokiem w karierze wewnątrz organizacji i świadczy o zaufaniu, jakim obdarzyła go rada nadzorcza.

Jakie doświadczenie zawodowe ma Bogdan Benczak?

Doświadczenie nowego prezesa PZU wykracza daleko poza jego ostatnie stanowisko w spółce. Jego kariera to przykład konsekwentnego budowania pozycji w sektorze ubezpieczeń na arenie międzynarodowej. Jak informuje portal Money.pl, przed objęciem funkcji dyrektora w PZU, od lipca 2023 r. do sierpnia 2024 r. pełnił funkcję dyrektora generalnego w ADB Gjensidige Lietuva. W latach 2018-2022 był członkiem zarządu, a następnie prezesem ERGO Insurance SE / ERGO Life Insurance SE.

Jego ścieżka zawodowa jest mocno związana z rynkami zagranicznymi, co może być kluczowe dla dalszej ekspansji PZU. W latach 2015-2017 zasiadał w zarządzie litewskiej spółki AB Lietuvos Draudimas, a w okresie 2014-2017 pełnił funkcję prezesa łotewskiej spółki AAS BALTA. Jego bogate CV obejmuje kluczowe stanowiska zarządcze i nadzorcze w międzynarodowych spółkach ubezpieczeniowych, co czyni go weteranem rynku. Warto również przypomnieć, że w przeszłości był już związany z PZU jako dyrektor zarządzający ds. operacji zagranicznych oraz prezes spółek UAB PZU Lietuva i UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas. W latach 2008-2015 kierował także Fundacją PZU, co pokazuje jego zaangażowanie również w działalność społeczną grupy.

