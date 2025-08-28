PZU osiągnęło rekordowy zysk netto: W I półroczu 2025 roku zysk netto PZU wzrósł o 32,1% r/r do 3,2 mld zł, głównie dzięki silnemu wynikowi biznesu ubezpieczeniowego.

Wzrost przychodów i rentowności: Przychody brutto z ubezpieczeń Grupy PZU wzrosły o 6,5% r/r do 15,2 mld zł, a rentowność w ubezpieczeniach majątkowych (wskaźnik COR) poprawiła się do 87,9%.

Wkład banków i filaru zdrowia: Banki Pekao i Alior wniosły ponad 1 mld zł do wyniku PZU, a przychody z filaru zdrowia przekroczyły 1 mld zł, rosnąc o 14,2% r/r.

Stabilna pozycja rynkowa: PZU, zarządzające ok. 300 mld zł aktywów i obsługujące 22 mln klientów, umacnia swoją pozycję największej instytucji finansowej w regionie

Imponujące wyniki finansowe PZU w pierwszym półroczu

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zaprezentowała sprawozdanie finansowe za pierwsze sześć miesięcy 2025 roku, które pokazuje dynamiczny wzrost i stabilną pozycję na rynku. Zysk netto Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej wzrósł w pierwszym półroczu do 3,2 mld zł, co oznacza wzrost o 32,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Równie dobrze prezentują się dane za sam drugi kwartał, w którym zysk netto zwiększył się o 23,3 proc. rok do roku, osiągając poziom 1,47 mld zł.

Solidne wyniki widać również po stronie przychodów. W pierwszym półroczu Grupa PZU zebrała łącznie 15,2 mld zł przychodów brutto z ubezpieczeń na wszystkich rynkach, co stanowi wzrost o 6,5 proc. w ujęciu rocznym.

Co napędza zyski ubezpieczeniowego giganta?

Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na tak dobre wyniki, jest działalność ubezpieczeniowa. Jak podkreśla członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy PZU, to właśnie ten segment był głównym motorem napędowym.

Dominującym źródłem mocnego wzrostu zysku netto do ponad 3,2 mld zł był biznes ubezpieczeniowy, który w pierwszym półroczu 2025 r. dołożył do wyniku ponad 2,2 mld zł – o ponad połowę więcej niż w tym samym okresie ub.r. Zwrot na kapitale własnym z wyłączeniem działalności bankowej był jeszcze wyższy – wyniósł prawie 22 proc. – poinformował Tomasz Kulik.Nie bez znaczenia pozostaje również kontrybucja banków należących do grupy. Bank Pekao i Alior Bank dołożyły do wyniku w pierwszym półroczu nieco ponad miliard złotych, notując wzrost o 4,5 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Jak radzą sobie poszczególne segmenty działalności Grupy?

Analiza poszczególnych filarów działalności pokazuje równomierne wzrosty. Przychody z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce wzrosły o 8,3 proc. r/r, do ponad 9,3 mld zł, przy jednoczesnej poprawie rentowności. Z kolei segment ubezpieczeń na życie zanotował wzrost przychodów o 3,2 proc. r/r, do blisko 4,4 mld zł, a jego wynik operacyjny zwiększył się o 10 proc.

Dynamicznie rozwija się również filar zdrowia. Przychody w tym obszarze przekroczyły miliard złotych, rosnąc o 14,2 proc. rok do roku. Na koniec czerwca 2025 r. Grupa PZU obsługiwała blisko 3,8 mln umów zdrowotnych. Równie imponująco wyglądają dane z segmentu zarządzania aktywami, gdzie aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w pierwszym półroczu o 18,8 proc. r/r, do 72,5 mld zł.

Wzrost wypłat odszkodowań a kondycja finansowa

Mimo rosnących zysków, spółka zwiększyła również skalę wsparcia dla swoich klientów. Wartość odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych wypłaconych przez Grupę PZU w pierwszych sześciu miesiącach roku sięgnęła 8,4 mld zł, co oznacza wzrost o 4,3 proc. rok do roku. Pokazuje to, że doskonałe wyniki finansowe PZU idą w parze ze skuteczną realizacją zobowiązań wobec ubezpieczonych, co buduje zaufanie do największej instytucji finansowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

