Kary za fajerwerki. Kiedy można dostać mandat

Kara za fajerwerki przed sylwestrem

Kiedy nie można odpalać fajerwerków? W okresie okołonoworocznym w wielu sklepach pojawiają się specjalne stoiska, na których można kupić rozmaite sztuczne ognie, race, petardy. Dostęp do takich towarów mają wyłącznie osoby pełnoletnie, które dodatkowo muszą być pouczone przez sprzedawcę na temat obchodzenia się z produktami pirotechnicznymi. Warto podkreślić, że kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesji, osobom niepełnoletnim podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.Wybór w sklepach jest ogromny i dodatkowo w tym czasie obowiązuje sporo promocji. Jednak z samym wystrzeliwaniem fajerwerków warto wstrzymać się do sylwestrowej nocy. Dlaczego? Za używanie takich materiałów w okresie, kiedy jest to niedozwolone, można sporo zapłacić.

Jak informuje straż pożarna na oficjalnych rządowych stronach, ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i prawa lokalnego – w postaci uchwał rad gmin czy zarządzenia wojewody. W art. 51 k.w. opisano czyn polegający na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych – obowiązuje nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez policjanta, wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. Zgodnie z k.w., sprawcy grozi mandat karny lub/i wniosek o ukaranie do sądu - grzywną do 5 tys. zł.

Kto decyduje o czasie na fajerwerki

Przepisy prawa lokalnego w formie zarządzenia wojewody lub uchwały rady gminy wskazują ramy czasowe, w których dopuszcza się używanie fajerwerków, tj. np. w Sylwestra i Nowy Rok.

