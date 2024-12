Zniżki dla emerytów dzięki darmowej aplikacji

Podwyżka dodatków do emerytur z ZUS. O tyle zwiększą się wypłaty

Legitymacje emerytów i rencistów, plastikowe lub elektroniczne, to uprawnienie na szereg zniżek

Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 1 stycznia 2023 r. są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności. Osoby, które uzyskają prawo do świadczeń od 1 stycznia 2023 r. otrzymują tylko mLegitymację. Osoby, które nabyły prawo do świadczeń od 1 stycznia 2023 r., a chciałyby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, mogą złożyć wniosek do ZUS (ERL).

W przyszłym roku wizytę w urzędzie skarbowym będzie można umówić przez mObywatela

Obecnie na wizytę w urzędzie skarbowym można się zapisać przez poświęconą temu stronę internetową, ale to rozwiązanie już wprowadzane jest do e-Urzędu Skarbowego, a w przyszłym roku ma zostać zintegrowane z aplikacją mObywatel – zapowiada szef KAS Marcin Łoboda.

"Rozbudowujemy kanały kontaktu i możliwości załatwiania spraw podatkowych dla naszych klientów. Dążymy do tego, aby mogli oni załatwić większość spraw bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym, również telefonicznie. 1 października br. uruchomiliśmy scentralizowaną infolinię Krajowej Administracji Skarbowej. Dla naszych klientów oznacza to większe możliwości załatwienia swoich spraw zdalnie" – powiedział wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

„Dla podatnika zalogowanego do usług e-Urzędu Skarbowego automatycznie uzupełnimy dane o właściwym urzędzie skarbowym do załatwienia sprawy oraz informacje o numerze PESEL, numerze telefonu czy adresie e-mail. To zdecydowanie przyspieszy proces umawiania wizyty. W 2025 roku planujemy zintegrować usługę z serwisem mObywatel, aby była dostępna dla jeszcze szerszego grona klientów. W przyszłym roku planujemy też wprowadzić kilka nowych funkcji i udogodnień” – powiedział szef KAS.