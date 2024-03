Kary za lewe L4. Niektórzy stracili pracę

Zwolnienia lekarskie. Kiedy można je podważyć?

Polacy na L4 nie zawsze postępują zgodnie z zaleceniami lekarskimi. Nie brakuje takich "chorych", którzy zamiast leżeć w łóżku, wyjeżdżają na zagraniczną wycieczkę lub robią remont mieszkania. Serwis LiveCareer.pl zapytał 1173 Polaków o nadużywanie zwolnień lekarskich. 32 proc. badanych przyznało, że przynajmniej raz w życiu poszło na lewe zwolnienie lekarskie. U 68 proc. osób z tej grupy zwolnieni lekarskie opiewała na nie więcej niż 7 dni. Dlaczego Polacy decydują się na takie zwolnienia? Z badania wynika, że główną przyczyną takiego L4 jest potrzeba odpoczynku (35 proc.). Na liście przyczyn znalazły się także problemy rodzinne (14 proc.) i złe relacje z szefem (14 proc.).

Co ciekawe, jest pewna grupa pracowników, którym takie oszukiwanie nie wyszło na dobre i ponieśli tego surowe konsekwencje. 15 proc. badanych, którzy wykorzystywali L4 niezgodnie z przeznaczeniem, poniosło konsekwencje tego działania. Większość z nich straciła zatrudnienie. Jeśli o takim oszustwie dowie się ZUS, to "chory" może stracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia lekarskiego.

Pieniądze to nie wszystko Krzysztof Kapis