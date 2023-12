Zwolnienia lekarskie po nowemu! Co chce z L4 zrobić Tusk i nowa koalicja?

Zwolnienie z płacenia L4 i wakacje od płacenia składek ZUS

Jednocześnie portal Interia zwraca uwagę, że w umowie koalicyjnej zabrakło informacji na temat potencjalnych zmian w wysokości zwolnienia wypłacanego zatrudnionym. Te obecnie wynosi 80 proc., z możliwym wzrostem do 100 proc., jeżeli powód absencji chorobowej wynikał z m.in. wypadku w miejscu pracy.

Tymczasem wiemy, że biznes ma być w przyszłym roku obciążony rekordowymi składkami na ZUS. To efekt m.in dwukrotnej podwyżki płacy minimalnej zaplanowanej na 2024 r. Ponad to, w pierwszej połowie 2024 r. składka na ubezpieczenie emerytalne wyniesie 248,41 zł, a w drugiej 251,81 zł (w tym roku jest to odpowiednio: 204,37 zł i 210,82 zł).

Tu również rząd Tuska planuje ulżyć przedsiębiorcom. Planowane jest wprowadzenie wakacji od składek.

Różnice pojawiają się w szczegółach. Donald Tusk lider KO typowany na premiera, proponuje wprowadzić miesiąc zwolnienia, a nawet wydłużenie tego okresu na kwartał, ale przedstawiciele partii zastrzegają, że wszystko zależy od stanu finansów publicznych. Jak dodają, dłuższe "wakacje" będzie mógł wnioskować przedsiębiorca, który udowodni, że nie ma żadnych dochodów, a nawet notuje stratę. Podobnie uważają przedstawiciele Trzeciej Drogi, którzy uzależniają pomoc od kondycji finansowej firmy.

To czy obietnice będą spełnione poznamy dopiero po ukonstytuowaniu się nowego rządu, który zapewne zrewiduje projekt budżetu po porzednikach i będzie chciał przygotować właśną nowelę. Wtedy też poznamy priorytety finansowe nowego rządu.

