Kasowy PIT dla polskich przedsiębiorców. Prezydent Duda podpisał ustawę

Dla kogo kasowy PIT?

Z nowego rozwiązania będą mogli skorzystać podatnicy, w tym podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie oraz spełniają inne, określone w ustawie warunki.

"Pierwszy warunek wiąże się z rozmiarami prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej. Z rozwiązania tego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychody z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej w roku bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 1 mln zł. W przypadku przedsiębiorstwa w spadku w przychodach uwzględniane będą również przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przez zmarłego przedsiębiorcę" - poinformowała kancelaria.

Drugim warunkiem skorzystania z metody kasowej jest nieprowadzenie ksiąg rachunkowych. Podatnik, który spełnia pozostałe warunki do stosowania kasowego PIT, będzie mógł wybrać metodę kasową, rezygnując z prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Konieczne oświadczenie dla kasowego PIT

Trzeci warunek ma charakter formalny. Chodzi o złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze metody kasowej w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, a w przypadku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeżeli rozpoczęcie działalności gospodarczej nastąpiło w grudniu roku podatkowego, oświadczenie musi być złożone w terminie do końca roku podatkowego.

Metoda kasowa opcjonalna

W przypadku metody kasowej datą powstania przychodu będzie dzień uregulowania należności, nie późniejszy niż dzień upływu 2 lat, licząc od dnia wystawienia faktury, bądź dzień likwidacji działalności gospodarczej. Metoda kasowa będzie miała zastosowanie wyłącznie do przychodów, które wynikają z transakcji między podatnikiem a przedsiębiorcą oraz są udokumentowane fakturami.

Metoda kasowa jest rozwiązaniem fakultatywnym. W przypadku jej wyboru podatnik będzie jednak obowiązany do jej stosowania przez cały rok podatkowy.