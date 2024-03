Liczba osób przekazujących część PIT-u na dobroczynność spada

Odpisanie 1,5% podatku - prosty sposób na pomoc i lepszy nastrój

W kontekście dobroczynności wiele mówi się o różnego rodzaju zrzutkach i zbiórkach - w ciągu minionych dwunastu miesięcy internauci wspominali o nich niemal 836 tys. razy. Tutaj najpopularniejsze są informacje o zbiórkach na leczenie i rehabilitację, głównie dzieci, oraz na rzecz bezdomnych zwierząt.

Między styczniem a kwietniem gwałtownie wzrasta liczba wypowiedzi na temat możliwości odpisania odsetka podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Od 2023 r. można odpisać 1,5 proc., wcześniej był to 1 proc.

Nieodpisanie części podatku na dobroczynność – powody

Z dostępnych badań wynika, że niektóre osoby nie odpisują części podatku dochodowego na organizacje pożytku publicznego, ponieważ ta kwestia ich nie interesuje, albo nie wiedzą, jak to zrobić. Jak podaje Ministerstwo Finansów, liczba podatników i podatniczek, którzy w 2023 r. skorzystali z tej możliwości, była o ponad 3 mln mniejsza, niż rok wcześniej, chociaż sama przekazana kwota, dzięki zmianom w przepisach, była rekordowa. Tymczasem jest to naprawdę prosty i łatwo dostępny sposób na spełnienie dobrego uczynku - co, jak udowodniono, daje satysfakcję, poprawia samopoczucie psychiczne i podnosi samoocenę. W Fundacji Dr Clown doskonale wiemy, jak duże znaczenie dla zdrowia, również fizycznego, ma dobry humor - od 25 lat wspieramy procesy leczenia poprzez wykorzystanie dobroczynnych właściwości uśmiechu. Warto więc zainteresować się tą formą pomagania, nie tylko z myślą o dobru innych, ale też o swoim - mówi Agata Bednarek, Prezeska Zarządu Fundacji Dr Clown.

Przy okazji rozliczenia PIT-u w ubiegłym roku 12,7 mln podatników i podatniczek przekazało w ten sposób w sumie 1,53 mld zł - o 416 mln zł więcej, niż rok wcześniej.

