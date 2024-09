Katarzyna Kucisz-Rosłoń, McDonald's Polska. Istotna rola konsumentów w zrównoważonym rozwoju

McDonald's działa w Polsce od ponad 30 lat

Jak przypomniała Katarzyna Kucisz-Rosłoń, McDonald's w Polsce działa od ponad 30 lat, pierwsza restauracja została otwarta w 1992 roku. Obecnie sieć ma 550 lokali obsługiwanych przez łącznie 33 tys. pracowników. Jak podkreśliła, w McDonald's działa w ramach systemu franczyzowego, więc ponad 90 proc. restauracji jest zarządzanych przez niezależnych, małych i średnich przedsiębiorców.

Raport ESG McDonald's Polska. Rola klientów w osiąganiu celów

Ponadto McDonald's opublikowało na kongresie w Karpaczu raport ESG, który podsumował działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2023 roku.

- Jednym z kluczowych obszarów w ramach realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju to jest dbałość o planetę, a w ramach planety, jednym z takich obszarów, na którym się mocno skupiamy, jest gospodarka obiegu zamkniętego. Tutaj jest niezwykle ważna rola naszych gości, konsumentów, którzy odwiedzają nasze restauracje, właśnie w segregacji, ponieważ dzięki współpracy z polskim recyklerem Miklan Ryza, jesteśmy w stanie przetworzyć aż 95% wszystkich opakowań, które trafiają do naszych gości. Co oznacza, że nawet te opakowania chociażby na kawę, które mają być może mylące oznaczenie, pokazujące, że zawierają domieszkę plastiku, jesteśmy w stanie przetworzyć i nasi goście powinni te opakowania wrzucić do frakcji papierowej - mówiła Katarzyna-Kucisz Rosłoń.

Jak podkreślała, recyklingowany papier trafia z powrotem do restauracji np. w formie papieru toaletowego, ręczników papierowych, czy papierowych tacek na napoje wydawanych w McDrive.

- Tak jak powiedziałam rola konsumentów całym systemie jest kluczowa i bez odpowiedniej edukacji do naszych gości nie bylibyśmy w stanie przetwarzać odpadów. Stąd właśnie szeroko zakrojona komunikacja, która wewnętrznie ma swoją nazwę "Jutro zależy od nas". W jej ramach prowadzimy od kilku lat szereg działań komunikacyjnych, nie tylko telewizyjnych, ale również właśnie w naszych restauracjach, gdzie jasno pokazujemy w dosyć prostych piktogramach informacje, gdzie i w jaki sposób segregować odpady, tak żeby właśnie emocje ponownie odzyskać - mówiła Senior Impact Manager w McDonald's Polska.

