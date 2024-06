Kaucja na butelki plastikowe w Polsce zagrożona! Co się dzieje?

System kaucyjny. „Decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu poszczególnych uwag”

Trwa analiza zgłoszonych propozycji, podejmowane są decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu poszczególnych uwag - poinformował resort klimatu i środowiska. Ministerstwo poinformowało, że konsultacje, uzgodnienia oraz opiniowanie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zakończyły się 31 maja 2024 r.

„Projekt ustawy, który zostanie przekazany do kolejnego etapu procesu legislacyjnego, będzie odzwierciedlał efekt tych konsultacji" - przekazał resort.

Ministerstwo dodało, że "na obecnym etapie prac nie można jeszcze wskazać terminu, w którym projekt zostanie przekazany do następnego etapu". Zaznaczyło, że finalnie ustawa powinna wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

Odbiór kaucji za puszki i butelki tylko w dużych sklepach

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, system kaucyjny w Polsce ma zacząć działać od 2025 r. Jego celem jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych przez gminy i zwiększenie poziomu recyklingu. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą musiały odbierać puste opakowania i oddawać kaucję. Natomiast mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań będzie w ich przypadku dobrowolne.

Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Kaucja ma zachęcić do zwrotu opakowań i zwiększyć ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia opakowań.

Trzy rodzaje opakowań z doliczana do zakupu kaucją

System ma objąć trzy rodzaje opakowań: butelki plastikowe do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki do 1 litra. Nowe przepisy zakładają, że obowiązek zbiórki opakowań po mleku i produktach mlecznych w ramach systemu kaucyjnego zostanie wprowadzony w życie od początku 2026 r., a opakowań po pozostałych napojach od początku 2025 r.

Zarzuty wobec projektu systemu kaucyjnego ze strony rządowej

– Można jasno stwierdzić, że PiS sprawił, iż ustawa o systemie kaucyjnym wprowadza znaczną dyskryminację społeczną, gdyż koszty tego systemu w praktyce poniesie obywatel lub samorząd - oceniła w rozmowie z „Super Expressem” Anna Sobolak, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

- Dlatego należy pilnie przesunąć termin wejścia tej tragicznej ustawy by był czas na rzetelne przygotowanie rozwiązań służących mieszkańcom i środowisku – dodaje posłanka Anna Sobolak.

Cytowana wypowiedź pochodzi z maja obecnego roku. To kolejna podstawa, aby przewidywać modyfikację lub odroczenie dotychczasowych planów kaucyjnych. Najważniejsze zarzuty wobec projektu to prawdopodobny wzrost opłat za odbiór śmieci oraz trudności z odzyskaniem kaucji w mniejszych miejscowościach bez dużych sklepów.

