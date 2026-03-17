Kaufland gotowy na Wielkanoc 2026. Promocyjne ceny aż do Wielkiej Soboty

Wielkanocny hit z Kaufland! To najmocniejsza oferta w gazetce!

Analizując świąteczną ofertę, jedna pozycja wybija się na pierwszy plan jako prawdziwa "perełka". Jest nią Szynka tradycyjna od Kojsa, dostępna w cenie 3,29 zł za 100 g. Promocja sięga aż 43%, obniżając cenę z 5,79 zł. W przeliczeniu na kilogram otrzymujemy cenę 32,90 zł, co na tle rynkowych cen wysokiej jakości wędlin, często przekraczających 40-50 zł za kilogram, jest ofertą niezwykle atrakcyjną. To solidna podstawa wielkanocnego śniadania i prawdziwa okazja dla wszystkich, którzy cenią sobie tradycyjne smaki bez przepłacania. Biorąc pod uwagę ubiegłoroczne ceny, utrzymanie tak dobrej ceny za kilogram gotowej, tradycyjnej szynki to mocny punkt oferty marketu.

Co jeszcze warto włożyć do wielkanocnego koszyka w Kaufland? Pełen przegląd ofert

Choć w gazetce promocyjnej brakuje ofert na tak podstawowe produkty jak jajka, masło czy tradycyjna biała kiełbasa, Kaufland przygotował szereg innych promocji na artykuły, które z pewnością znajdą swoje miejsce na świątecznym stole.

Na świąteczny stół: wędliny, żurek i dodatki

Szynka tradycyjna od Kojsa - 3,29 zł/100 g (aż 43% taniej)

Boczek rolowany pieczony Kabanos - 2,99 zł/100 g

Karczek Szefa pieczony Kabanos - 3,49 zł/100 g

Schab lub Szynka jak u dziadka Sokołów - 3,99 zł/100 g

Żurek z kiełbasą domową Szubryt (460 g) - 9,99 zł

Zupa żurek Hortex (1 l) - 4,99 zł

Majonez sałatkowy Winiary (300 ml) - 5,49 zł

Chrzan z żurawiną Provitus (170 g) - 2,99 zł

Chrzan tarty Polonaise (180 g) - 2,99 zł

Słodkości na Wielkanoc: babki, mazurki i baranek

Baranek wielkanocny mini Dan Cake (120 g) - 7,99 zł

Babka marmurkowa lub waniliowa Dan Cake (400 g) - 9,99 zł

Mazurek wielkanocny z bakaliami K-Stąd Takie Dobre (300 g) - 15,99 zł

Babka Tiramisu lub Pistacja Maina (750 g) - 34,99 zł

Coś do sernika i słodkie prezenty

Twaróg półtłusty krajanka OSM Pszczyna (100 g) - 1,49 zł (dobra baza do tradycyjnego sernika)

Cukierki czekoladowe Kinder Schoko Bons (125 g) - 9,99 zł

Jajeczka czekoladowe Lindt (180 g) - 24,99 zł

Jajko czekoladowe Ferrero Rocher lub Raffaello (100 g) - 21,99 zł

Czy zakupy na Wielkanoc w Kaufland się opłacają? Werdykt

Analiza oferty Kaufland na Wielkanoc 2026 przynosi mieszane wnioski. Z jednej strony market kusi rewelacyjnymi cenami na wybrane produkty, takie jak tradycyjna szynka, gotowe żurki czy wielkanocne ciasta. To mocne punkty, które mogą przyciągnąć klientów planujących większe zakupy. Z drugiej strony, w gazetce brakuje promocji na absolutne fundamenty wielkanocnego koszyka – jajka, masło czy białą kiełbasę. Oznacza to, że klienci będą musieli uzupełnić zakupy w innych sklepach, co może być dla niektórych sporym minusem.

Warto wybrać się do Kauflandu po konkretne, mocno przecenione produkty, zwłaszcza wędliny i gotowe wypieki. Jednak, aby skompletować cały świąteczny stół w promocyjnych cenach, prawdopodobnie konieczna będzie wizyta również u konkurencji. Oferta promocyjna będzie obowiązywała aż do Wielkiej Soboty, 4 kwietnia, ale jak wiadomo, w przedświątecznym szale zakupów najlepsze okazje znikają z półek w mgnieniu oka. Warto zaplanować zakupy z wyprzedzeniem!

Zakupy na Wielkanoc 2026 w Kaufland. Ceny jajek, białej kiełbasy i babki