Kaufland zapowiedział podwyżki dla pracowników sklepów od stycznia 2026 r., z pensją sprzedawcy/kasjera w przedziale 5300-6200 zł brutto, a dla pozostałych grup od marca 2026 r.

Związki zawodowe krytykują proponowane podwyżki jako "symboliczne" (około 200 zł brutto), podczas gdy postulowały wzrost o 1200 zł brutto, mimo że w ciągu 5 lat wynagrodzenia w Kauflandzie wzrosły o ponad 30%.

W grudniu odbył się strajk ostrzegawczy, w którym wzięło udział 280 pracowników.

Kaufland odrzuca zarzuty związkowców o zastraszanie pracowników, twierdząc, że strajk rozczarował organizatorów i zarzuty są próbą usprawiedliwienia jego niepowodzenia.

Podwyżki w Kauflandzie od 2026 roku

Kaufland oficjalnie zapowiedział wzrost wynagrodzeń dla pracowników swoich sklepów. Nowe stawki wejdą w życie na początku stycznia 2026 r. i w pierwszej kolejności obejmą kasjerów, sprzedawców oraz pracowników porządkowych. Kolejne grupy zatrudnionych – zarówno w sklepach, jak i w centrach logistycznych – mogą liczyć na podwyżki od marca 2026 r.

Sieć handlowa poinformowała, że pensja na stanowisku sprzedawca/kasjer będzie mieścić się w przedziale od 5300 zł do 6200 zł brutto. Jak podkreśla firma, są to kwoty uwzględniające wszystkie dodatki płacowe.

Wynagrodzenia w handlu a stanowisko związków

Według danych przedstawionych przez spółkę, w ciągu ostatnich pięciu lat wynagrodzenia w Kauflandzie wzrosły łącznie o ponad 30 proc., co ma plasować sieć na drugim miejscu w branży handlowej. Mimo to propozycje na przyszły rok nie spotkały się z aprobatą strony społecznej.

Związki zawodowe określiły zapowiedziany wzrost płac jako „symboliczny”. Jak podają Wiadomości Handlowe, realna podwyżka dla pracowników ma wynieść około 200 zł brutto, podczas gdy wcześniejsze postulaty związkowców zakładały wzrost wynagrodzeń o 1200 zł brutto.

Strajk w Kauflandzie i nastroje pracowników

Napięcie wokół płac doprowadziło do strajku ostrzegawczego, który odbył się 14 grudnia. Wzięło w nim udział 280 osób z blisko 16 tys. pracowników sieci.

„Mieliśmy wyraźną różnicę pomiędzy placówkami w dużych miastach a ośrodkami w mniejszych miejscowościach. W ośrodkach pozamiejskich, tych powiatowych, motywacja strajkowa była bardzo wysoka. Tam bardziej czuć to, że ludziom brakuje od pierwszego do pierwszego. Bardzo często nie są w stanie osiągnąć pełnej wypłaty sugerowanej przez Kaufland wraz z dodatkami uznaniowymi” – powiedział w rozmowie z WP Finanse Eryk Koscik z OPZZ Konfederacja Pracy.

Odpowiedź sieci na zarzuty

Związkowcy przekazali redakcji WP Finanse informacje od pracowników, którzy mieli obawiać się udziału w strajku z powodu możliwych szykan. Kaufland stanowczo odrzucił te zarzuty. – „W naszej ocenie strajk ostrzegawczy rozczarował jego organizatorów, a pojawiające się obecnie zarzuty dotyczące rzekomego zastraszania pracowników odbieramy jako próbę usprawiedliwienia niepowodzenia tej akcji” – przekazało biuro prasowe sieci.

