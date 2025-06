Z tego artykułu dowiesz się:

O ile dokładnie wzrosły ceny kawy w poszczególnych miesiącach 2025 roku

Jakie są główne przyczyny drastycznych podwyżek cen kawy w Polsce

Dlaczego sytuacja na rynku kawowym nie ulegnie szybkiej poprawie

Jak globalne trendy wpływają na ceny kawy w polskich sklepach

Rekordowe wzrosty cen kawy w 2025 roku

Dane z pierwszego półrocza 2025 roku wskazują na dramatyczne wzrosty cen kawy w polskich sklepach. Jak wynika z analizy Grupy BLIX i Hiper-Com Poland, opartej na danych UCE RESEARCH i Uniwersytetu WSB Merito, obejmującej blisko 2,9 tys. cen detalicznych, sytuacja pogarsza się z miesiąca na miesiąc.

"W maju br. kawa mielona zdrożała rdr. w sklepach o 25,1 proc., a rozpuszczalna – o 20,3 proc.", podaje analiza. W kwietniu wzrosty rok do roku wyniosły odpowiednio 16,6 proc. i 11,9 proc., w marcu – 14,8 proc. i 12,2 proc., w lutym – 7,3 proc. i 5,7 proc., a w styczniu – 14,7 proc. i 13,1 proc.

Dla porównania, w całym 2024 roku w stosunku do 2023 roku kawa mielona podrożała średnio o 5,4 proc., a rozpuszczalna o 1 proc. Obecne wzrosty są więc wielokrotnie wyższe od ubiegłorocznych.

Główne przyczyny wzrostu cen kawy

Za drastycznymi podwyżkami stoją dwa kluczowe czynniki, jak wyjaśnia Piotr Biela, współautor analizy z Grupy BLIX:

"Za coraz silniejszymi wzrostami stoją dwa czynniki. Pierwszym są problemy podażowe na rynku globalnym. Wynikają one z niekorzystnych warunków pogodowych w Ameryce Południowej, które pogorszyły zbiory dwóch popularnych gatunków kawy, tj. arabiki w Brazylii i robusty w Wietnamie. W efekcie tego rosną ceny surowca na giełdach."

Ekspert podaje konkretny przykład: "ceny kawy robusta w I kw. br. osiągnęły wieloletnie maksima z powodu ograniczonej podaży i zwiększonego popytu w Azji."

Drugim istotnym czynnikiem są zmiany w strategii dystrybutorów i sieci handlowych. "W I półroczu br. przestali buforować wahania rynku i zaczęli przerzucać rosnące koszty na klientów", tłumaczy Biela.

Ekspert wyjaśnia dalej, że dostawcy kawy i retailerzy zmienili swoje taktyki z powodu rosnącej presji kosztowej i chęci utrzymania marż w handlu detalicznym. W jego ocenie, nie mieli innego wyboru, bo już zbyt długo brali na siebie coraz wyższe ceny surowca.

Dodatkowe czynniki wpływające na ceny

Julita Pryzmont, współautorka analizy z Hiper-Com Poland, zwraca uwagę na kolejne problemy: "utrzymujące się problemy logistyczne i wzrost kosztów transportu, zwłaszcza w portach eksportowych. Te kwestie dodatkowo podnoszą ceny detaliczne."

Ekspertka podkreśla również rolę inflacji kosztowej: "Rosnące koszty energii, pracy oraz pakowania sprawiają, że detaliści i producenci przenoszą te obciążenia na konsumentów."

Pryzmont zwraca uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt: "Warto również zauważyć, że wiosną wiele sieci detalicznych intensyfikuje działania promocyjne. To może chwilowo zaniżać ceny i tworzyć efekt silniejszego odbicia w kolejnych miesiącach."



Globalna perspektywa rynku kawowego

Dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito przedstawia szerszy kontekst globalny: "kawa w sklepach od dawna podlega silnej presji kosztowej. Najwyraźniej można dostrzec to, obserwując giełdowe notowania ziaren kawy. W ciągu ostatniego roku wzrosły one o prawie 100 proc."

Dane Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) pokazują wysoką zmienność produktywności upraw kawy. "W 2020 roku było to ponad 930 kg/ha, zaś w 2022 roku – 867 kg/ha", podaje ekspert.

Szczególnie niepokojący jest wzrost konsumpcji w Azji. "W raportach International Coffee Organization szczególnie imponująco wygląda wzrost konsumpcji w Azji – o 14 proc. w okresie 5 lat", konstatuje dr Szymański i dodaje: "Warto zauważyć, że jest to najludniejszy obszar świata z największym potencjałem spożycia. Na tym światowym rynku polscy kawosze konkurują z Chińczykami jako klienci i właśnie to dostrzegają w swoich portfelach. To zjawisko będzie się pogłębiało."

Ekspert wyjaśnia też kwestię kosztów produkcji: "Wzrost areału upraw może wyrównać bilans, ale nie będzie neutralny dla kosztów. Dodatkowo kolejne ogniwa produkcji i dystrybucji są energochłonne. To podbija koszty produktu na półkach sklepowych."

Prognoza na przyszłość

Analitycy nie mają dobrych wiadomości dla miłośników kawy. Jak informuje Julita Pryzmont: "wzrosty cen dotyczą zarówno segmentu premium, jak i podstawowych marek. To może świadczyć o szeroko zakrojonej strategii dostosowywania marż. Dzięki analizie cen z e-commerce, gazetek promocyjnych oraz historii cen w czasie rzeczywistym, możemy potwierdzić, że maj był miesiącem o wyjątkowej intensyfikacji podwyżek. To wpisuje się w szerszy trend rosnących kosztów operacyjnych i ograniczonej dostępności surowca."

W ocenie analityków z UCE RESEARCH sytuacja szybko się nie zmieni. "Być może na chwilę dynamika wzrostu cen kawy wyhamuje, np. za sprawą strategii samych sieci handlowych, ale w dłuższej perspektywie problem nie minie", ostrzegają.

Do tego dochodzi fakt, że klimat cały czas się zmienia, co komplikuje proces uprawy. "Wielu ekspertów na rynku prognozuje, że do 2050 roku powierzchnia upraw mocno się zmniejszy – nawet dwukrotnie", dodają analitycy. "Jeżeli taki scenariusz się sprawdzi, wówczas na wyhamowanie cen nie ma najmniejszych szans."

Eksperci przewidują, że sam sektor zajmujący się produkcją kawy będzie musiał szukać alternatywnych rozwiązań. "Tylko to nie będzie ani szybkie, ani proste. Presja na utrzymanie wysokich cen będzie więc tylko rosła", konkludują.

