Kempa była na Orlenie i zachwala stacje Obajtka. “Obłędne polskie jedzenie”

Ekspert: W lutym i marcu inflacja może wzrosnąć do nawet 20 proc.

Kempa zachwala Orlen

"Za Prezesa Obajtka stacje Orlenu są najlepsze, najczystsze, i w ogóle są wizytówką Europy. Tanie paliwo, świetna kawa i obłędne polskie jedzenie! Niech inne kraje się uczą!" - stwierdziła na Twitterze Beata Kempa. Posłanka do Parlamentu Europejskiego dodała również, że "jak się malkontentom nie podoba, to zapraszam do Niemiec! Paliwo po 2 euro/l, a toalety płatne 0,7 euro!". Beata Kempa wywołała na Twitterze burzę.

"No i mamy argument przemawiający za księciem Obajtkiem" - odpowiedział jej na Twitterze Tomasz Trela z Lewicy. "Czyste toalety i dobre jedzenie na stacjach paliw. Pani europosłanka, to ma jednak skojarzenia ze spółką Orlen, pozazdrościć" - stwierdził Trela.

Za Prezesa Obajtka stacje Orlenu są najlepsze, najczystsze, i w ogóle są wizytówką Europy. Tanie paliwo, świetna kawa i obłędne polskie jedzenie! Niech inne kraje się uczą! A jak się malkontentom nie podoba, to zapraszam do Niemiec! Paliwo po 2 euro/l, a toalety płatne 0,7 euro!— Beata Kempa (@BeataKempa_MEP) January 4, 2023

No i mamy argument przemawiający za księciem Obajtkiem. Czyste toalety i dobre jedzenie na stacjach paliw. Pani europosłanka, to ma jednak skojarzenia ze spółką Orlen, pozazdrościć.— Tomasz Trela (@poselTTrela) January 5, 2023

Sonda Czy smakują Ci hot dogi na stacjach Orlen? TAK NIE NGDY NIE JADŁEM