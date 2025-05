Banki spodziewają się kolejnych obniżek stóp procentowych

Na kongresie Impact 2025 w Poznaniu wiceprezes ZBP Agnieszka Wachnicka wyjaśniła, że po zapowiedziach prezesa NBP Adama Glapińskiego, banki spodziewały się obniżki stóp procentowych, dlatego też WIBOR zaczął spadać wcześniej.

- Rzeczywiście, dokonano obniżki, która była zresztą zgodne z konsensusem rynkowym, czyli o 50 punktów bazowych. Zakładamy, że to jeszcze nie jest koniec cięcia, możliwe jest, że jeszcze w tym roku będziemy mieć do czynienia z dwiema obniżkami łącznie, jak prognozują ekonomiści, do jednego punktu bazowego - powiedziała Agnieszka Wachnicka.

Kolejne obniżki stóp procentowych już w lipcu? Jeszcze jedna obniżka możliwa na jesień

Wachnicka podała, że jeszcze na czerwcowym posiedzeniu banki nie spodziewają się obniżki stóp procentowych, a RPP będzie oczekiwać na projekcje inflacji.

- Natomiast już w lipcu możliwe jest kolejne cięcie [...] może nawet tym razem jakieś 25 punktów bazowych. Niewykluczone, że jeszcze jesienią gdzieś w okolicach września, października możemy się spodziewać jednego cięcia - podała wiceprezes Związku Banków Polskich.

Czy w Polsce możliwe jest wprowadzenie kredytów ze stałą stopą procentową?

Obecnie w Polsce nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu ze stałą stopą procentową na cały okres spłaty. Możemy wziąć jedynie kredyt, w którym przez pięć lat będziemy mieli stałe oprocentowanie, a później będzie uzależnione od wskaźnika WIBOR.

Jak wyjaśnia Wachnicka, wynika to z kosztów zabezpieczenia stopy procentową, co przekłada się na koszty kredytu dla konsumenta, oraz z nierozwiązanej w Polsce kwestii możliwości pobierania rekompensat w przypadku przedterminowej spłaty.

- Innymi słowy, jeśli ktoś zawrze na przykład umowę o kredyt ze stałą stopą na lat 10, a po roku ten kredyt zdecyduje się spłacić, to bank zostaje z zabezpieczeniem na lat 10, za które musi zapłacić, ale klient już zwalnia się ze swojego zobowiązania i nie ponosi za to żadnych kosztów. Wciąż my mamy niestety w Polsce nieprawidłowo implementowaną dyrektywę unijną i tych przedpłat nie możemy pobierać. To bardzo mocno blokuje możliwość wydłużania tenoru stałej stopy - wyjaśniła Wachnicka.

