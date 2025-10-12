- W 2025 roku przewidziano tylko trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia, co oznacza, że sklepy będą zamknięte m.in. 12 października.
- Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele ma na celu zapewnienie pracownikom odpoczynku, ale przewiduje wyjątki, np. dla stacji benzynowych, aptek, kwiaciarni i cukierni.
- Właściciele małych, lokalnych sklepów mogą osobiście prowadzić handel w niedziele, nawet jeśli obowiązuje zakaz.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zasady dotyczące handlu w niedziele są ściśle regulowane. Celem ustawy jest zapewnienie pracownikom handlu możliwości spędzania czasu z rodziną i odpoczynku. Wprowadzone przepisy określają, w które niedziele sklepy mogą być otwarte, a w które obowiązuje zakaz handlu.
Kalendarz Niedziel Handlowych 2025: Kiedy Zrobisz Zakupy?
Wiele osób z niecierpliwością wyczekuje niedziel handlowych, aby móc spokojnie zrobić zakupy. Jednak w 2025 roku kalendarz tych dni jest już mocno ograniczony. Sprawdźmy, jakie niedziele handlowe jeszcze przed nami:
- niedziela handlowa 7 grudnia 2025,
- niedziela handlowa 14 grudnia 2025,
- niedziela handlowa 21 grudnia 2025.
Jak widać, na najbliższą niedzielę handlową musimy czekać aż do grudnia. Oznacza to, że 12 października 2025 roku sklepy takie jak Lidl i Biedronka będą zamknięte. Warto zatem zaplanować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć pośpiechu w okresie przedświątecznym.
Wyjątki od zakazu handlu
Na szczęście, od zakazu handlu w niedziele istnieją pewne wyjątki. Dzięki nim, w niektóre miejsca zrobimy zakupy bez problemu. Otwarte mogą być m.in.:
- stacje benzynowe,
- apteki,
- kwiaciarnie,
- cukiernie,
- lodziarnie,
- sklepy z pamiątkami,
- placówki handlowe na dworcach i lotniskach.
Dodatkowo, warto pamiętać, że handel może być prowadzony przez właścicieli sklepów osobiście. To oznacza, że małe, lokalne sklepy prowadzone przez właścicieli mogą być otwarte w niedziele, nawet jeśli obowiązuje zakaz handlu.
Znajomość kalendarza niedziel handlowych oraz wyjątków od zakazu handlu jest kluczowa dla efektywnego planowania zakupów. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc:
- Sprawdzaj kalendarz niedziel handlowych: Regularnie sprawdzaj aktualny kalendarz niedziel handlowych, aby wiedzieć, kiedy możesz spodziewać się otwartych sklepów.
- Wykorzystuj wyjątki: Jeśli potrzebujesz pilnie zrobić zakupy w niedzielę, poszukaj otwartych stacji benzynowych, aptek lub innych placówek, które są zwolnione z zakazu handlu.
- Planuj z wyprzedzeniem: Jeśli wiesz, że w daną niedzielę sklepy będą zamknięte, zrób zakupy wcześniej, aby uniknąć stresu i pośpiechu.
- Wspieraj lokalne biznesy: Rozważ zrobienie zakupów w małych, lokalnych sklepach, które często są otwarte w niedziele dzięki możliwości prowadzenia handlu przez właścicieli.
- Śledź aktualności: Przepisy dotyczące handlu w niedziele mogą się zmieniać, dlatego warto śledzić aktualne informacje na ten temat, aby być na bieżąco.