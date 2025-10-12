Zakupy w Lidlu i Biedronce w niedzielę 12 października 2025? Oto kalendarz niedziel handlowych

Czy planujesz zakupy w niedzielę, 12 października 2025 roku? Zastanawiasz się, czy Lidl i Biedronka będą otwarte? Niestety, mamy dla Ciebie ważne informacje! Zanim ruszysz do sklepu, koniecznie sprawdź, jak wygląda aktualny kalendarz niedziel handlowych i jakie wyjątki obowiązują. Uniknij rozczarowania i zaplanuj swoje zakupy z wyprzedzeniem. Sprawdź, kiedy wypadają ostatnie niedziele handlowe w tym roku i jakie alternatywy masz do dyspozycji.

Elewacja sklepu Carrefour Market z czerwoną nazwą i strzałką, widoczna w tle domy szeregowe. Przed wejściem szyby witrynowe, a na nich zielone plakaty z logo „BIO" oraz informacją o dostępności ponad 1000 produktów BIO. Obok wejścia regulamin z godzinami otwarcia.

  •  W 2025 roku przewidziano tylko trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia, co oznacza, że sklepy będą zamknięte m.in. 12 października.
  •  Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele ma na celu zapewnienie pracownikom odpoczynku, ale przewiduje wyjątki, np. dla stacji benzynowych, aptek, kwiaciarni i cukierni.
  • Właściciele małych, lokalnych sklepów mogą osobiście prowadzić handel w niedziele, nawet jeśli obowiązuje zakaz.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zasady dotyczące handlu w niedziele są ściśle regulowane. Celem ustawy jest zapewnienie pracownikom handlu możliwości spędzania czasu z rodziną i odpoczynku. Wprowadzone przepisy określają, w które niedziele sklepy mogą być otwarte, a w które obowiązuje zakaz handlu.

Kalendarz Niedziel Handlowych 2025: Kiedy Zrobisz Zakupy?

Wiele osób z niecierpliwością wyczekuje niedziel handlowych, aby móc spokojnie zrobić zakupy. Jednak w 2025 roku kalendarz tych dni jest już mocno ograniczony. Sprawdźmy, jakie niedziele handlowe jeszcze przed nami:

  • niedziela handlowa 7 grudnia 2025,
  • niedziela handlowa 14 grudnia 2025,
  • niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Jak widać, na najbliższą niedzielę handlową musimy czekać aż do grudnia. Oznacza to, że 12 października 2025 roku sklepy takie jak Lidl i Biedronka będą zamknięte. Warto zatem zaplanować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć pośpiechu w okresie przedświątecznym.

Wyjątki od zakazu handlu

Na szczęście, od zakazu handlu w niedziele istnieją pewne wyjątki. Dzięki nim, w niektóre miejsca zrobimy zakupy bez problemu. Otwarte mogą być m.in.:

  • stacje benzynowe,
  • apteki,
  • kwiaciarnie,
  • cukiernie,
  • lodziarnie,
  • sklepy z pamiątkami,
  • placówki handlowe na dworcach i lotniskach.

Dodatkowo, warto pamiętać, że handel może być prowadzony przez właścicieli sklepów osobiście. To oznacza, że małe, lokalne sklepy prowadzone przez właścicieli mogą być otwarte w niedziele, nawet jeśli obowiązuje zakaz handlu.

Znajomość kalendarza niedziel handlowych oraz wyjątków od zakazu handlu jest kluczowa dla efektywnego planowania zakupów. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc:

  • Sprawdzaj kalendarz niedziel handlowych: Regularnie sprawdzaj aktualny kalendarz niedziel handlowych, aby wiedzieć, kiedy możesz spodziewać się otwartych sklepów.
  • Wykorzystuj wyjątki: Jeśli potrzebujesz pilnie zrobić zakupy w niedzielę, poszukaj otwartych stacji benzynowych, aptek lub innych placówek, które są zwolnione z zakazu handlu.
  • Planuj z wyprzedzeniem: Jeśli wiesz, że w daną niedzielę sklepy będą zamknięte, zrób zakupy wcześniej, aby uniknąć stresu i pośpiechu.
  • Wspieraj lokalne biznesy: Rozważ zrobienie zakupów w małych, lokalnych sklepach, które często są otwarte w niedziele dzięki możliwości prowadzenia handlu przez właścicieli.
  • Śledź aktualności: Przepisy dotyczące handlu w niedziele mogą się zmieniać, dlatego warto śledzić aktualne informacje na ten temat, aby być na bieżąco.
