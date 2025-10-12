W 2025 roku przewidziano tylko trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia, co oznacza, że sklepy będą zamknięte m.in. 12 października.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele ma na celu zapewnienie pracownikom odpoczynku, ale przewiduje wyjątki, np. dla stacji benzynowych, aptek, kwiaciarni i cukierni.

Właściciele małych, lokalnych sklepów mogą osobiście prowadzić handel w niedziele, nawet jeśli obowiązuje zakaz.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, zasady dotyczące handlu w niedziele są ściśle regulowane. Celem ustawy jest zapewnienie pracownikom handlu możliwości spędzania czasu z rodziną i odpoczynku. Wprowadzone przepisy określają, w które niedziele sklepy mogą być otwarte, a w które obowiązuje zakaz handlu.

Kalendarz Niedziel Handlowych 2025: Kiedy Zrobisz Zakupy?

Wiele osób z niecierpliwością wyczekuje niedziel handlowych, aby móc spokojnie zrobić zakupy. Jednak w 2025 roku kalendarz tych dni jest już mocno ograniczony. Sprawdźmy, jakie niedziele handlowe jeszcze przed nami:

niedziela handlowa 7 grudnia 2025,

niedziela handlowa 14 grudnia 2025,

niedziela handlowa 21 grudnia 2025.

Jak widać, na najbliższą niedzielę handlową musimy czekać aż do grudnia. Oznacza to, że 12 października 2025 roku sklepy takie jak Lidl i Biedronka będą zamknięte. Warto zatem zaplanować zakupy z wyprzedzeniem, aby uniknąć pośpiechu w okresie przedświątecznym.

Wyjątki od zakazu handlu

Na szczęście, od zakazu handlu w niedziele istnieją pewne wyjątki. Dzięki nim, w niektóre miejsca zrobimy zakupy bez problemu. Otwarte mogą być m.in.:

stacje benzynowe,

apteki,

kwiaciarnie,

cukiernie,

lodziarnie,

sklepy z pamiątkami,

placówki handlowe na dworcach i lotniskach.

Dodatkowo, warto pamiętać, że handel może być prowadzony przez właścicieli sklepów osobiście. To oznacza, że małe, lokalne sklepy prowadzone przez właścicieli mogą być otwarte w niedziele, nawet jeśli obowiązuje zakaz handlu.

Znajomość kalendarza niedziel handlowych oraz wyjątków od zakazu handlu jest kluczowa dla efektywnego planowania zakupów. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc:

Sprawdzaj kalendarz niedziel handlowych: Regularnie sprawdzaj aktualny kalendarz niedziel handlowych, aby wiedzieć, kiedy możesz spodziewać się otwartych sklepów.

Wykorzystuj wyjątki: Jeśli potrzebujesz pilnie zrobić zakupy w niedzielę, poszukaj otwartych stacji benzynowych, aptek lub innych placówek, które są zwolnione z zakazu handlu.

Planuj z wyprzedzeniem: Jeśli wiesz, że w daną niedzielę sklepy będą zamknięte, zrób zakupy wcześniej, aby uniknąć stresu i pośpiechu.

Wspieraj lokalne biznesy: Rozważ zrobienie zakupów w małych, lokalnych sklepach, które często są otwarte w niedziele dzięki możliwości prowadzenia handlu przez właścicieli.

Śledź aktualności: Przepisy dotyczące handlu w niedziele mogą się zmieniać, dlatego warto śledzić aktualne informacje na ten temat, aby być na bieżąco.

