Kiedy obniżka stóp procentowych? Członek RPP mówi, by nie tego nie robić

To nie czas na obniżki stóp procentowych?

Statystycznie inflacja spada z miesiąca na miesiąc, zatem większość ekonomistów prognozuje, że pierwsze obniżki stóp procentowych mogą już zacząć się już we wrześniu. Większość analityków przewiduje, że stopy spadną o 0,25 pkt. proc. Potem RPP obniży jeszcze stopy w październiku, być może w listopadzie.

Podczas konferencji prasowej po lipcowym posiedzeniu RPP jej przewodniczący, prezes NBP Adam Glapiński powiedział, że jednym z warunków rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych jest spadek inflacji poniżej 10 proc. Jesteśmy już blisko tego celu, aktualnie inflacja wynosi 10,8 procent.

"Sądzimy, że na początku roku RPP zrobi przerwę w obniżkach. Oczywiście, dużo zależy od tego, jaka będzie inflacja w styczniu, jednak sądzimy, że do obniżek RPP wróci dopiero w II połowie roku. Przy czym to nie będą duże obniżki, jako że inflacja będzie spadać w wolnym tempie. Spodziewamy się, że inflacja na koniec 2023 r. wyniesie ok. 7 proc. a w przyszłym roku będzie to średniorocznie ok. 6 proc.” - uważa ekonomista banku ING BSK Adam Antoniak.

Pozytywne nastroje studzi członek RPP Ludwik Kotecki, który w wywiadzie dla Gazety Prawnej powiedział, że "projekcje NBP pokazywały, że inflacja zbliża się do celu na koniec horyzontu projekcji, czyli w końcówce 2025 r., ale kolejne projekcje pokazują, że to zbliżanie się idzie coraz bardziej opornie. Wysoka inflacja już zbiera żniwo".

Jak dodał Kotecki, już od jakiegoś czasu widzieliśmy, że oczekiwane ożywienie koniunktury w II kw. nie nastąpiło, było raczej pogłębienie tendencji recesyjnych, szczególnie jeśli chodzi o konsumpcję. W III kw. wzrost PKB będzie zapewne lekko poniżej zera, a w sumie pierwsze trzy kwartały będą recesyjne.

