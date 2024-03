Rząd Tuska o przyjęciu euro w Polsce. Jest jasne stanowisko ministra finansów

Euro w Polsce

Kiedy Polska mogłaby wprowadzić walutę euro? Pytanie dotyczące wstąpienia Polski do strefy euro wraca jak bumerang. Polska jest członkiem europejskiej wspólnoty od 1 maja 2004 roku. Zatem choć od tego uroczystego momentu minęło 20 lat, to wciąż wiele różni nas od czołowych krajów Unii Europejskiej. Do tej pory mamy nie tylko o wiele niższe wynagrodzenia, ale i nie mamy europejskiej waluty. Kiedy Polska mogłaby w końcu wprowadzić euro? Może to wyzwanie dla rządu obytego w strukturach europejskich Donalda Tuska i jego rządu? Przed takimi planami Tuska przestrzegał ostatnio Jarosław Kaczyński, który twierdził, że premier Tusk chciałby wprowadzić europejską walutę w Polsce pomimo sprzeciwu społeczeństwa. Minister finansów odniósł się do tego tematu w rozmowie z Polsat News. Ostatnio ostrzegał przed tym Jarosław Kaczyński. - W tej chwili dyskusja o przystąpieniu do strefy euro jest dyskusją absolutnie zastępczą. Polska nie spełnia kryteriów konwergencji, tych kryteriów, które pozwoliłyby nam wejść do strefy euro - powiedział Andrzej Domański, minister finansów w Polsat News. I dodał: - Ta dyskusja wśród ekonomistów trwa. Widać wyraźnie, że prezes Kaczyński próbuje wykorzystać ten argument do bieżącej, cynicznej gry politycznej.

