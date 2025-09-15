Kiedy będzie kolejna obniżka stóp procentowych?

Ekonomiści banku Credit Agricole w najnowszym komentarzu do danych Głównego Urzędu Statystycznego przedstawili swoją prognozę dotyczącą polityki pieniężnej w Polsce. Ich zdaniem Rada Polityki Pieniężnej nie zakończyła jeszcze cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Analitycy spodziewają się, że czeka nas jeszcze jedna obniżka stóp procentowych w tym roku, a kolejne dwie nastąpią w 2026 r. Perspektywa utrzymywania się inflacji w paśmie odchyleń od celu NBP ma być kluczowym argumentem dla członków RPP.

Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole, precyzuje harmonogram przewidywanych cięć. „Oczekujemy, że po zapoznaniu się z wynikami listopadowej projekcji RPP ponownie obniży stopy procentowe o 25 pb. Uważamy, że kolejne obniżki stóp procentowych nastąpią w marcu i maju 2026 r. (po 25 pb każda) i zakończą one cykl łagodzenia polityki pieniężnej ze stopą referencyjną na poziomie 4 proc.” – czytamy w komentarzu banku.

Co wpływa na prognozy dotyczące inflacji?

Podstawą do tych przewidywań są najnowsze dane GUS o inflacji w sierpniu, która wyniosła 2,9 proc. rok do roku. To odczyt nieznacznie wyższy od szybkiego szacunku (2,8 proc.), ale niższy niż w lipcu (3,1 proc.). Według analityków głównym czynnikiem hamującym wzrost cen była niższa inflacja bazowa, która spadła w sierpniu do 3,2 proc. z 3,3 proc. w lipcu. Wpłynęły na to niższe dynamiki cen m.in. w kategoriach rekreacji, kultury czy wyposażenia mieszkań. Utrzymująca się w trendzie spadkowym inflacja stanowi dla RPP argument za dalszym łagodzeniem polityki pieniężnej i możliwą obniżką stóp procentowych.

Z drugiej strony, eksperci zwracają uwagę na niepokojący sygnał, jakim jest wciąż wysoka dynamika cen usług (6 proc. r/r). Głównym czynnikiem proinflacyjnym w tym sektorze pozostaje słabnąca, ale nadal silna presja płacowa, choć i tu widać tendencję spadkową.

Jaka będzie inflacja w 2025 i 2026 roku?

Credit Agricole podtrzymuje swoją prognozę, zgodnie z którą średnioroczna inflacja w 2025 roku wyniesie 3,7 proc., a więc nieznacznie wzrośnie w porównaniu do 3,6 proc. prognozowanych na 2024 rok. Dopiero w 2026 roku wskaźnik CPI ma spaść do 2,9 proc. Co kluczowe, przez cały ten okres inflacja ma utrzymywać się w dopuszczalnym paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP (2,5 proc. ±1 pkt proc.).

Taki scenariusz, w którym inflacja pozostaje pod kontrolą, otwiera Radzie Polityki Pieniężnej drogę do dalszych cięć, a cykl obniżek stóp procentowych zakończy się dopiero, gdy główna stopa referencyjna osiągnie poziom 4,00 proc. Ekonomiści dostrzegają jednak pewne ryzyko dla swojego scenariusza, związane z możliwymi podwyżkami cen ciepła i wody w czwartym kwartale 2025 roku.

