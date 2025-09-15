Płaca minimalna na 2026 rok wyniesie 4806 zł brutto miesięcznie

Rząd podjął ostateczną decyzję w poniedziałek 15 września

Tak jak w ubiegłym orku nastąpiła niespodzianka - końcowa kwota była wyższa od propozycji o 140 zł

Najniższe wynagrodzenie pobiera w Polsce 15 proc. pracowników, czyli ponad 3 miliony osób

Płaca minimalna 2026. Procedura zamknięta

Proces ustalania płacy minimalnej na 2026 został oficjalnie zakończony publikacją rozporządzenia w Dzienniku Ustaw. Najniższe wynagrodzenie wyniesie 4806 zł brutto miesięcznie, zgodnie z pierwotną propozycją rządu z czerwca.

Płaca minimalna 2026 jest ustalana zgodnie z określoną przez prawo procedurą. Proces rozpoczyna się już w czerwcu, kiedy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej składa propozycję Radzie Ministrów. W tym roku zaproponowano kwotę 4806 zł brutto miesięcznie, choć - jak wynika z nieoficjalnych informacji - resort pracy opowiadał się za większą podwyżką, nawet w okolice 5 tysięcy złotych.

Kluczową rolę w negocjacjach odegrał jednak resort finansów, który wpłynął na ostateczną wysokość propozycji. Najniższe wynagrodzenie jest następnie konsultowane przez Radę Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Rada Dialogu Społecznego: dlaczego nigdy nie ma porozumienia?

Teoretycznie Rada Dialogu Społecznego powinna do 15 lipca przedstawić swoją propozycję płacy minimalnej. W praktyce jednak do konsensusu niemal nigdy nie dochodzi. Przyczyna jest prosta - związkowcy i pracodawcy mają sprzeczne interesy. Pierwsi chcą jak najwyższych wynagrodzeń dla pracowników, drudzy dążą do minimalizowania kosztów pracy.

W takiej sytuacji inicjatywa wraca do rządu, który sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Ważne jest to, że ostateczna kwota nie może być niższa od pierwotnej propozycji Rady Ministrów, ale może być wyższa.

Czy w 2025 roku czeka nas niespodzianka z płacą minimalną?

W 2024 roku doszło do niespodzianki - choć pierwotna propozycja płacy minimalnej wynosiła 4626 zł, ostatecznie ustalono ją na 4666 zł, czyli o 40 zł więcej. Czy podobny scenariusz może się powtórzyć w tym roku? Jak się okazało, niestety nie.

Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz członek rady nadzorczej ZUS, uważał, że byłaby to duża niespodzianka i miał rację, rząd na aż tak dużą niespodziankę nie był gotów.

W poprzednich latach rzeczywiście na ostatniej prostej zdarzały się niespodzianki, ale to wynikało często z aktualizacji wskaźników makroekonomicznych w budżecie. Przede wszystkim inflacji

- tłumaczy ekspert w wypowiedzi dla portalu BusinessInsider.

Kozłowski dodaje, że w poprzednich latach rząd podnosił jesienią prognozy inflacji, co musiało znaleźć odzwierciedlenie w podwyżce płacy minimalnej. W tym roku takiej sytuacji nie było, bo wzrost cen został w dużej mierze opanowany.

Płaca minimalna 2026: kluczowe znaczenie dla milionów Polaków

Wysokość najniższego wynagrodzenia to kluczowa informacja dla milionów pracowników. Z danych GUS oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że płacę minimalną pobiera w Polsce nawet 15 procent wszystkich zatrudnionych, co przekłada się na ponad 3 miliony osób.

Warto jednak pamiętać, że 4806 zł to kwota brutto. Po odliczeniu obowiązkowych składek na ubezpieczenia oraz zaliczki na podatek dochodowy na konto pracownika wpłynie nieco ponad 3600 zł netto.

Wpływ płacy minimalnej na inne wskaźniki rynku pracy

Minimalne wynagrodzenie ma znaczenie nie tylko dla bezpośrednio zainteresowanych pracowników. Wzrost tej kwoty wpływa na wiele innych wskaźników związanych z rynkiem pracy:

Wynagrodzenie za czas przestoju w firmie nie może być niższe od płacy minimalnej

Z najniższym wynagrodzeniem powiązana jest odprawa w przypadku zwolnień grupowych (nie może przekroczyć 15-krotności)

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców (tzw. mały ZUS) liczona jest od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia

Wzrost płacy minimalnej na 2026 rok oznacza więc automatyczny wzrost obciążeń dla młodych przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych stawek ZUS.

