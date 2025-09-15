Polska wraca na chiński rynek drobiu: Minister rolnictwa podpisał z Chinami umowę o regionalizacji, co pozwoli na wznowienie eksportu polskiego drobiu po przerwie od 2020 roku.

Koniec zakazu eksportu. Polski drób wraca na chiński rynek

Minister rolnictwa Stefan Krajewski ogłosił przełomową informację dla krajowej branży rolno-spożywczej. W poniedziałek, wspólnie z wiceministrem Generalnej Administracji Celnej Chin, Zhao Zenglianem, podpisał umowę dotyczącą warunków tzw. regionalizacji. To strategiczne porozumienie kończy obowiązujący zakaz i ponownie otwiera chiński rynek dla polskich producentów. „Polski drób wraca na chiński rynek. [...] To ważny moment dla przyszłości polskiej branży drobiarskiej” – przekazał minister Krajewski. Dzięki podpisanemu porozumieniu polski drób znów będzie mógł być sprzedawany na chińskim rynku, co jest efektem wielomiesięcznych i trudnych negocjacji. Jak podkreśla resort rolnictwa, jest to największe osiągnięcie we współpracy z Chinami w sektorze rolno-spożywczym w ostatnim czasie.

Czym jest regionalizacja i dlaczego jest kluczowa dla eksportu?

Decyzja o wznowieniu handlu nie byłaby możliwa bez zgody strony chińskiej na zasadę regionalizacji. Mechanizm ten ma fundamentalne znaczenie dla stabilności eksportu. Regionalizacja polega na wyznaczaniu precyzyjnych stref ochronnych wokół ewentualnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W praktyce oznacza to, że w przypadku wykrycia choroby u drobiu, zakazem eksportu objęci zostaną jedynie producenci z konkretnego, wyznaczonego regionu, a nie, jak dotychczas, z całego kraju. Zasada regionalizacji mięsa drobiowego jest kluczowa, ponieważ w przypadku wystąpienia ogniska ptasiej grypy blokada eksportu obejmie tylko wyznaczony region, a nie, jak dotychczas, cały kraj. To rozwiązanie chroni pozostałych eksporterów i zapewnia ciągłość dostaw. Problem ten był dotkliwy – ostatni zakaz wprowadzono we wrześniu ubiegłego roku po wykryciu ogniska HPAI, co zablokowało cały polski eksport drobiu do Chin.

Ile jest wart eksport drobiu do Chin?

Wznowienie handlu ma ogromny potencjał finansowy. Polska od 2014 roku jest największym producentem drobiu w Unii Europejskiej, z ponad 20-procentowym udziałem w całej unijnej produkcji. Jak zaznaczył minister Krajewski, drób to „nasz sztandarowy produkt eksportowy”, a jego powrót na chińskie stoły może znacząco przyczynić się do zrównoważenia bilansu handlowego z Chinami, który obecnie jest dla Polski niekorzystny. Przed wprowadzeniem zakazu w 2020 roku, wartość polskiego eksportu drobiu do Chin sięgała 55 mln euro, a obecny potencjał branży jest oceniany jako jeszcze większy. Resort rolnictwa liczy na powtórzenie sukcesów sprzedażowych i podkreśla, że możliwość sprzedaży na tak chłonnym rynku ma istotne znaczenie dla stabilności i rozwoju polskich gospodarstw. Zgodnie z ustaleniami, wysyłki z uwzględnieniem nowej zasady mają zostać wznowione „w najkrótszym możliwym terminie”.

