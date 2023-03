Kiedy umowy-zlecenia będą oskładkowane? Podano termin wejścia w życie nowych przepisów

Oskładkowanie umów-zleceń. Kiedy przepisy wejdą w życie?

W Krajowym Planie Reform na lata 2023/2024 znalazł się zapis wskazujący, że rząd szykuje się do oskładkowania wszystkich kolejnych umów zleceń. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w pierwszym kwartale 2024 roku i objęłyby wszystkie umowy zlecenia niezależnie od osiąganych przychodów.

Jak wskazuje rząd takie działanie ma na celu zapobieganie segmentacji rynku pracy. Przy oskładkowaniu umów-zleceń zwiększy się ochrona socjalna osób pracujących na takich umowach.

"Celem reformy jest ograniczenie segmentacji rynku pracy poprzez zwiększenie ochrony socjalnej wszystkich osób pracujących na podstawie kolejnych umów zleceń, poprzez objęcie tych umów składkami na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od uzyskiwanych przychodów. Planowane zmiany przyczynią się do uporządkowania systemu ubezpieczeń społecznych, uszczelnienia zasad podlegających ubezpieczeniom, zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej czy podwyższenia przyszłych świadczeń krótko- i długoterminowych" - brzmi fragment KPR.

Oskładkowanie umów-zleceń. Co z umowami o dzieło?

Zmiany mają dotyczyć wyłącznie umów-zleceń. W przepisach nie ma wzmianki o umowach o działo - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Jest to już kolejna deklaracja rządu w tej sprawie. Poprzednio, kwestia oskładkowania umów-zleceń pojawiła się przy konstruowaniu Krajowego Planu Odbudowy a przepisy miały obowiązywać od pierwszego kwartału 2023 roku - przypomina portal money.pl.

Federacja Przedsiębiorców Polskich otrzymała KPR do konsultacji

O kwestii oskładkowania umów-zleceń informował również Arkadiusz Pączka wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, który poinformował, że organizacja otrzymała do konsultacji Krajowy Program Reform 2023-2024 i, że zawiera on informacje o planowanych regulacjach.

"Dostaliśmy do konsultacji coś co się nazywa Krajowy Program Reform 2023-2024 -musi być przyjęty przez RM do kwietnia i wysłany do KE - a jest w nim kilka ciekawych kwestii do których "Rząd się zobowiąże" - przekazał Arkadiusz Pączka za pośrednictwem Twittera.

O korzystności takich przepisów zapewniała jakiś czas temu w rozmowie z "Rzeczpospolitą" prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. "Taka zmiana przepisów pozytywnie wpłynie na wysokość emerytur. W naszym systemie emerytalnym wysokość emerytury zależy od tego, ile składek odłożymy i w jakim wieku przejdziemy na emeryturę".

Tak jak pisałem jako @Federacja_PL dostaliśmy do konsultacji coś co się nazywa Krajowy Program Reform 2023-2024 -musi być przyjęty przez RM do kwietnia i wysłany do KE - a jest w nim kilka ciekawych kwestii do których „Rząd się zobowiąże” @wolejko pic.twitter.com/nP79IQ2vK5— Arkadiusz Pączka (@ArkadiuszPaczka) March 14, 2023

Sonda Czy umowy zlecenie i umowy o dzieło powinny być oskładkowane? Tak Nie Nie mam zdania