Zarobki Polaków będą mniejsze. Rząd oskładkuje umowy zlecenia

Umowy zlecenia w Polsce i Europie

Krajowy Plan Reform to dokument, w którym rządy państw członkowskich raportują Brukseli, jakie podejmą działania, by wzmocnić gospodarkę i finanse publiczne. Polski rząd proponuje w KPR taki zapis, by w pierwszym kwartale 2024 roku weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek objęcia wszystkich kolejnych umów zleceń składkami na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów.

Obecnie w przypadku umów zleceń, pełna składaka na ZUS jest płacona przynajmniej do poziomu minimalnego wynagrodzenia.

Warto zwrócić uwagę na to, że to już kolejne podejście do tego tematu. Pierwotnie takie rozwiązanie zostało wpisane do KPO i miało być zrealizowane w I kwartale tego roku.

W Krajowym Planie Reform pojawiają się też inne ważne zapisy dotyczące przedsiębiorców. Zapowiada się dofinansowania dla firm na robotyzację i automatyzację produkcji, poszerzenie stref ekonomicznych, poprawę cyberbezpieczeństwa sektora kolejowego poprzez utworzenie Wspólnego Centrum Przetwarzania Danych oraz Centrum Cyberbezpieczeństwa Kolei.

