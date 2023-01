Kiedy wypłata 14. emerytury? Znamy daty! Czternastki już niedługo na kontach!

Mamy najniższe bezrobocie w UE

Szefowa MRiPS na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim i wiceprezesem PiS Joachimem Brudzińskim podsumowała dotychczasowe działania rządu w zakresie polityki społecznej.

Przypomniała o przywróceniu wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn i podała, że obecnie ponad 60 proc. uprawnionych osób podejmuje decyzje o przejściu na emeryturę. "Kiedy Platforma Obywatelska sprawowała rządy, kobiety i mężczyźni, którzy osiągnęli wiek emerytalny, w 90 proc. przechodzili od razu na emeryturę. Byli zmęczeni, pracowali w większości za bardzo niskie stawki" - mówiła szefowa MRiPS. "I to dzisiaj chce zaproponować Platforma Obywatelska dla Polakom. My na to się nie zgadzamy" - dodała.

Maląg stwierdziła, że rynek pracy jest w najlepszej kondycji od 30 lat. "Jesteśmy drugim państwem w UE z najniższym bezrobociem" - wskazała.

Szefowa MRiPS wspomniała także o wsparciu dla seniorów - finansowym i tym w zakresie aktywności osób starszych. Zwróciła uwagę na waloryzacje świadczeń oraz na wypłatę trzynastych i czternastych emerytur. "To ponad 72 mld zł" - podała, wskazując że za rządów PO-PSL na dodatkowe wsparcie dla seniorów przeznaczano 3,6 mld zł. Dodała ponadto, że w tym roku minimalna emerytura wzrośnie o 119 proc. w porównaniu z 2015r.

"Bez względu na to, co przyniesie 2023 rok, rząd Zjednoczonej Prawicy będzie kontynuował wszystkie programy kierowane do rodzin, ponieważ to od rodzin zależy przyszłość kraju. Będziemy wspierać każdego rodzica w trudzie wychowania, będziemy troszczyć się o każde dziecko, by zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju i realizacji marzeń" - powiedziała minister Marlena Maląg.

Podkreśliła, że kontynuowany będzie m.in. uruchomiony w minionym roku Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

"Tym programem objęliśmy już 610 tys. dzieci, a do rodzin trafiło 3,5 mld zł. Oczywiście nadal realizowany będzie również program +Rodzina 500 plus+, w ramach którego wypłaciliśmy już 213 mld zł" - przekazała szefowa MRiPS. Dodała, że budżety rodzin będzie odciążał również program "Dobry Start", poprzez który w minionym roku do rodzin trafiło 1,4 mld zł.

"Obecnie bardzo ważnym wsparciem jest Karta Dużej Rodziny, dzięki której rodziny wielodzietne mogą liczyć na zniżki m.in. w sklepach spożywczych, odzieżowych, na stacjach paliw. Co ważne, posiadacze Karty Dużej Rodziny mają również prawo do większego limit zużycia energii przy gwarantowanej cenie" - wskazała minister Maląg.

Zwróciła uwagę, że rodzice bardzo często wskazują, jak ważne jest dla nich wsparcie w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym. Zdaniem minister, jednym z ważniejszych obszarów w tym zakresie jest system opieki żłobkowej.

"Był on bardzo zaniedbany w okresie rządów PO-PSL. Gdy przejmowaliśmy władzę w 2015 r. w Polsce były jedynie 84 tys. miejsca opieki. Obecnie mamy ich już blisko 230 tys. Dzięki zapowiedzianej przed kilkoma tygodniami nowej odsłonie programu Maluch plus w najbliższych latach przybędzie kolejne 100 tys. nowych miejsc w żłobkach" - podkreśliła szefowa resortu rodziny.

14. emerytura stałym świadczeniem?

Jak zaznaczyła, równolegle kontynuowany będzie uruchomiony w minionym roku program dofinansowania do pobytu w żłobku. "Dofinansowanie przyznano już dla 150 tys. maluchów, dzięki temu w kieszeniach rodzin pozostało w sumie ponad 330 mln zł" - podała minister Maląg.

Zapowiedziała ponadto, że w tym roku do Kodeksu pracy na stałe zostanie wpisana praca zdalna, co również ma być dużym udogodnieniem dla pracujących rodziców. Nowelizacją Kodeksu pracy jest jeszcze na etapie prac parlamentarnych. W połowie grudnia poprawki do noweli zgłosił Senat. Regulacja trafiła z powrotem do Sejmu.

Minister rodziny przypomniała o tegorocznym wzroście płacy minimalnej. "Dbamy też o to, aby wysokość wynagrodzeń również była godna, dlatego w tym roku dwukrotnie podwyższymy płacę minimalną – do 3490 zł od 1 stycznia 2023 roku i 3600 zł od 1 lipca 2023 roku" - przypomniała szefowa MRiPS.

Wskazała również na wsparcie seniorów, w tym na waloryzację rent i emerytur, która w tym roku będzie kwotowo-procentowa. "Najniższe świadczenia wzrosną o co najmniej 250 zł. To historyczna podwyżka. Dodatkowo, podobnie jak w latach ubiegłych, i w tym roku portfele emerytów zasili również 13 i 14 emerytura. Decyzja w tej sprawie została już podjęta – to wyraz szacunku i uznania dla osób starszych" - podkreśliła Marlena Maląg.

Dziennikarze pytali m.in. o projekt w sprawie czternastej emerytury. Premier odpowiedział, że "zgodnie z obietnicą prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego" rząd zajmie się projektem jak najszybciej, tak, żeby do końca pierwszego kwartału zamknąć proces legislacyjny". Morawiecki dodał, że świadczenie będzie wypłacane prawdopodobnie w takim samym czasie, jak w ubiegłym roku.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Bujak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sonda 15. emerytura to dobry pomysł? Tak, emeryci zasługują na dodatkowe pieniądze Tak, ale nie dla wszystkich tylko dla najuboższych Nie, to zły pomysł Trudno powiedzieć

Zazdrościsz mundurowym wcześniejszej emerytury?

Posłuchaj, jakie ma zalety i WADY, a może szybko przestaniesz...