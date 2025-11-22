W 2025 roku przewidziano tylko trzy niedziele handlowe, wszystkie w grudniu: 7, 14 i 21 grudnia.

W listopadzie 2025 roku nie będzie żadnej niedzieli handlowej, co oznacza, że większość sklepów będzie zamknięta.

Istnieją wyjątki od zakazu handlu w niedziele, obejmujące m.in. stacje benzynowe, apteki, gastronomię oraz sklepy, gdzie za ladą stoi właściciel.

Znajomość kalendarza niedziel handlowych i wyjątków pozwoli uniknąć rozczarowań i zaplanować zakupy na przyszły rok.

Niedziele handlowe 2025

Kwestia niedziel handlowych w Polsce od lat budzi wiele emocji. Zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy z uwagą śledzą wszelkie zmiany w przepisach. Rok 2025 nie przynosi rewolucji w tym zakresie, dlatego warto zawczasu zapoznać się z obowiązującym kalendarzem, aby uniknąć niepotrzebnych rozczarowań. Kiedy zatem będziemy mogli zrobić zakupy w niedzielę w przyszłym roku?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, w 2025 roku będziemy mieli okazję zrobić zakupy w niedziele jedynie w grudniu. Konkretnie, niedziele handlowe wypadają w dniach:

7 grudnia 2025

14 grudnia 2025

21 grudnia 2025.

To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy lubią załatwiać świąteczne zakupy w ostatniej chwili lub po prostu wolą spokojniejsze, weekendowe wyprawy do sklepów.

Listopad bez handlu w niedzielę

Warto podkreślić, że w listopadzie 2025 roku nie przewidziano żadnej niedzieli handlowej. Oznacza to, że osoby planujące zakupy w tym miesiącu powinny wziąć pod uwagę, że w niedziele większość sklepów będzie zamknięta. Zatem odpowiadając na pytani, czy w niedzielę 23 listopada 2025 roku sklepy są zamknięte, mamy jasną odpowiedź. W tę niedzielę nie przypada niedziela handlowa, zatem takie sklepy jak Lidl, Biedronka będą zamknięte.

Mimo ograniczeń, istnieją pewne wyjątki od zakazu handlu w niedziele. Otwarte mogą być m.in.:

Stacje benzynowe: Tutaj zaopatrzymy się w podstawowe produkty, takie jak napoje, przekąski czy artykuły higieniczne.

Apteki: W nagłych przypadkach, apteki dyżurne pozostają otwarte, aby zapewnić dostęp do niezbędnych leków.

Sklepy z pamiątkami: W miejscowościach turystycznych, sklepy z pamiątkami mogą być otwarte, aby obsłużyć odwiedzających.

Kwiaciarnie: W niektórych przypadkach, kwiaciarnie również mogą prowadzić sprzedaż w niedziele.

Gastronomia: Restauracje, kawiarnie i bary mogą działać bez ograniczeń, oferując posiłki i napoje.

Placówki pocztowe: Niektóre placówki pocztowe, w szczególności te zlokalizowane w centrach handlowych, mogą być otwarte w niedziele.

Sklepy, w których za ladą stanie właściciel lub osoby pracujące na podstawie umowy cywilnoprawnej: Jest to popularny sposób na obejście zakazu handlu, szczególnie w mniejszych sklepach.

Warto jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych punktów handlowych w niedziele niehandlowe może się różnić w zależności od lokalizacji i decyzji właścicieli.

Podsumowując, w 2025 roku będziemy mieli trzy niedziele handlowe, wszystkie w grudniu: 7, 14 i 21 grudnia. Warto zapamiętać te daty i odpowiednio zaplanować swoje zakupy. Pamiętajmy również o wyjątkach od zakazu handlu, które pozwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb w niedziele niehandlowe. Znajomość kalendarza i możliwości alternatywnych zakupów pozwoli nam uniknąć niepotrzebnych rozczarowań i sprawi, że nasze zakupy będą udane.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek