Kierowco, dziś lepiej zdejmij nogę z gazu. Trwa wielka akcja policji na drogach

Piątek pod specjalnym nadzorem

Od poniedziałku trwa ogólnoeuropejska akcja koordynowana przez Roadpol (Europejskie Stowarzyszenie Policji Drogowej) pod kryptonimem „Alkohol i narkotyki”, ale to właśnie dziś, w piątek 19 czerwca, działania mają być najbardziej intensywne. Policja zapowiedziała prawdziwy szturm na drogach, którego celem jest wyłapywanie kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Musisz liczyć się z tym, że kontrole będą prowadzone wszędzie – zarówno na głównych arteriach miast i trasach szybkiego ruchu, jak i na małych, lokalnych drogach. Funkcjonariusze mogą zatrzymać Cię do rutynowego badania trzeźwości, nawet jeśli nie popełniłeś żadnego wykroczenia. W planach do końca tygodnia są nie tylko wzmożone kontrole drogowe, ale także działania edukacyjne i prewencyjne.

Polska to europejski rekordzista

Mało kto zdaje sobie sprawę, że Polska znajduje się w absolutnej czołówce Europy pod względem liczby przeprowadzanych kontroli trzeźwości. W ubiegłym roku polscy funkcjonariusze przebadali aż 17,9 miliona kierowców. To pokazuje, jak poważnie nasza drogówka podchodzi do walki z pijanymi kierowcami. Dla porównania, lepszy wynik odnotowano jedynie w Estonii.

Jeden błąd i możesz stracić samochód

Polskie przepisy należą do jednych z najbardziej surowych w Europie. Warto pamiętać, że dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy to zaledwie 0,2 promila. Jego przekroczenie oznacza poważne kłopoty.

Jednak prawdziwe problemy zaczynają się, gdy kierowca ma co najmniej 1,5 promila alkoholu. W takim przypadku, zgodnie z nowymi przepisami, sąd może orzec przepadek samochodu. Od momentu ich wprowadzenia policja zabezpieczyła już blisko 13,6 tys. pojazdów należących do pijanych kierowców.

Statystyki dają nadzieję, ale wciąż alarmują

Na szczęście statystyki pokazują, że jesteśmy coraz bardziej odpowiedzialni. Aż 99,8 proc. kontrolowanych w Polsce kierowców jest trzeźwych, co jest najlepszym wynikiem wśród krajów prowadzących wyrywkowe kontrole.

Nie można jednak zapominać o mrocznej stronie tych danych. Tylko w 2025 roku nietrzeźwi kierowcy spowodowali 1174 wypadki, w których zginęło 137 osób, a 1450 zostało rannych. Za każdą z tych liczb kryje się tragedia, której można było uniknąć. Dlatego przez cały weekend policja nie odpuszcza. Chwila lekkomyślności może kosztować nie tylko prawo jazdy, ale i samochód.

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