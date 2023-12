Zwolnienia lekarskie po nowemu! Co chce z L4 zrobić Tusk i nowa koalicja?

Urodzony w 1980 roku w Rawie Mazowieckiej, Dariusz Klimczak zdobył tytuł magistra historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 2005 roku, a trzy lata później ukończył studia doktoranckie z politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Jako członek PSL od 2002 roku, aktywnie uczestniczył w strukturach regionalnych i krajowych partii, pełniąc różne funkcje, m.in. był prezesem zarządu Forum Młodych Ludowców w Małopolsce (2005-2006) oraz prezesem zarządu krajowego tej organizacji (2005-2013).

Kariera polityczna Klimczaka

W polityce regionalnej Klimczak od 2008 roku zajmował stanowisko członka prezydium zarządu wojewódzkiego PSL w Łodzi, a od 2012 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu wojewódzkiego PSL w województwie łódzkim, by w 2015 roku objąć stanowisko prezesa. Aktualnie pozostaje wiceprezesem PSL w kraju. W kontekście kariery parlamentarnej, Dariusz Klimczak po raz pierwszy zdobył mandat posła do Sejmu w 2019 roku, a w tegorocznych wyborach uzyskał reelekcję. W Sejmie przystąpił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Jaki majątek ma Klimczak?

W oświadczeniu majątkowym, które każdy poseł zobowiązany jest złożyć na początku nowej kadencji, Klimczak ujawnił, że posiada Renault Clio z 2013 roku. Jeśli chodzi o oszczędności, polityk PSL ma około 32 tys. zł oraz dodatkowo 420 euro i 50 dolarów. W posiadaniu ma nieruchomości, w tym udziały w domu, gospodarstwie rolnym oraz mieszkania, których łączna wartość przekracza milion złotych. W roku 2022, jego dochody wyniosły około 174 tys. zł uposażenia poselskiego, ponad 45,6 tys. zł diety parlamentarnej (36 tys. zł nieopodatkowane) oraz kwotę przeszło 68,7 tys. zł ze zbycia nieruchomości. Ponadto, Klimczak ujawnił przychód z wynajmu w wysokości około 27 tys. zł. W rubryce zobowiązań poseł zaznaczył, że ma dwa kredyty mieszkaniowe do spłaty, sumujące się do około 375 tys. zł.

