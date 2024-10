i Autor: Shutterstock Kursy walut. Złotówki

Kradzież pieniędzy

Klienci czołowych banków bez środków do życia. Z kont zniknęły pieniądze

Klienci banków nie czują się bezpiecznie, a ich konta bankowe są poważnie zagrożone. Przestępczość bankowa przybiera na sile. CERT Orange Polska wykrył nową kampanię phishingową. Jej ofiarami są klienci największych polskich banków. Oszuści wyłudzają dane niezbędne do dostępu do kont bankowych, by następnie ukraść pieniądze. Na co trzeba uważać?