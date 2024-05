Kłopoty kolejnej firmy w Polsce. Jest wniosek o upadłość

Plantwear – polska firma upada po kilkunastu latach działalności

Plantwear zajmuje się zarówno projektowaniem, wykonywaniem, jak i sprzedażą wyrobów drewnianych. Początki działalności spółki sięgają 16 maja 2011 roku. Początkowo przedsiębiorstwo zajmowało się handlem wyrobami z drewna sprowadzanymi z Chin, jednak z uwagi na niską jakość wykonania importowanych produktów zdecydowano skoncentrować się na projektowaniu i produkcji wyrobów drewnianych we własnym zakresie. Plantwear posiada własny zakład produkcyjny w miejscowości Biała obok Radzynia Podlaskiego oraz dział projektowy, którego siedziba mieści się w Krakowie.

Plantwear organizuje wyprzedaż biżuterii minus 50%. Oferuje też drewniane adresówki dla psa lub kota

Jednocześnie z wnioskiem o upadłość, Plantwear organizuje wyprzedaż m.in. biżuterii oraz okularów premium.

Oferowane jest również oryginalne ułatwienie dla właścicieli zwierząt - drewniana adresówka dla psa i kota. Zgodnie z informacją na stronie Plantwear:

Kupując drewnianą adresówkę dla psa i kota wspierasz miłość i odpowiedzialność. Dodatkowo Twój pupil także może nosić drewniane akcesoria! Adresówka dostępna jest w dwóch rozmiarach, dzięki czemu dopasują się do małego, jak i nieco większego pupila. Dlaczego warto wyposażyć swojego czworonoga w taki gadżet? Pomyśl, że wybierasz się na spacer lub do weterynarza, a Twój przyjaciel nagle zrywa się ze smyczy i ucieka. Dzięki gadżetowi osoba, która znajdzie psiaka lub kota będzie mogła w szybki sposób zlokalizować opiekuna. Z jednej strony wygrawerujemy imię czworonoga, a z drugiej strony numer kontaktowy do właściciela. Adresówka dla psa i kota są zabezpieczeniem, które może wiele ułatwić, gdy dojdzie do zagubienia zwierzaka.

