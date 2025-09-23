W 2025 roku lista dni wolnych od pracy zostanie poszerzona o Wigilię Bożego Narodzenia (24 grudnia).

Jeśli święto ustawowo wolne od pracy przypada w sobotę, pracodawca musi wyznaczyć pracownikowi inny dzień wolny, aby obniżyć wymiar czasu pracy.

Termin odbioru dnia wolnego za święto w sobotę zależy od okresu rozliczeniowego w firmie, z możliwością wyznaczenia go np. 31 października.

Brak przyznania dnia wolnego za święto w sobotę grozi pracodawcy grzywną od 1000 zł do 30 000 zł, zgodnie z Kodeksem pracy.

Dni wolne od pracy w 2025 roku – co się zmieniło?

Lista świąt ustawowo wolnych od pracy została określona w ustawie z 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 296). Obejmuje ona m.in. Nowy Rok, Trzech Króli, Święto Pracy, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 listopada, Narodowe Święto Niepodległości czy Boże Narodzenie. Nowością od tego roku jest Wigilia Bożego Narodzenia (24 grudnia), która po długiej debacie w Sejmie dołączyła do katalogu dni wolnych.

Święto w sobotę – dodatkowy dzień wolny z kodeksu pracy

Przepisy Kodeksu pracy są w tej kwestii jednoznaczne. Jak stanowi art. 130 § 2: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”Oznacza to, że jeśli święto przypada w sobotę, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć inny dzień wolny. Dzięki temu pracownik nie traci prawa do odpoczynku i nie przekracza ustawowego wymiaru pracy.

Czy dzień wolny może wypadać w piątek 31 października?

Decyzja o tym, kiedy wyznaczyć wolne za sobotę 1 listopada ( Wszystkich Świętych), zależy od okresu rozliczeniowego w firmie:

* w rozliczeniu miesięcznym – dodatkowy dzień trzeba udzielić w listopadzie,

* w dłuższych okresach (np. kwartalnym, rocznym) – istnieje możliwość wskazania dnia wcześniej, czyli w piątek 31 października.

Ostatecznie to pracodawca decyduje w regulaminie pracy lub harmonogramie. Coraz częściej pojawia się też praktyka proponowania kilku terminów do wyboru, co pozwala elastyczniej pogodzić potrzeby firmy i pracowników.

Konsekwencje dla pracodawców, którzy nie wyznaczą dnia wolnego

Brak przyznania dnia wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę jest traktowany jako naruszenie prawa pracy. Zgodnie z art. 281 § 1 Kodeksu pracy: „Pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”Kontrole w tym zakresie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy, a pracownicy mają prawo zgłaszać nieprawidłowości. Dlatego pracodawcy powinni z wyprzedzeniem zaplanować dodatkowy dzień wolny – w przeciwnym razie ryzykują wysokimi sankcjami.

