Koalicja wycofuje się z kolejnej obietnicy? "Realia się zmieniają"

Zwracając uwagę na fakt, że Polska, obok Węgier, nadal nie otrzymuje środków z KPO z powodu sporu z Brukselą dotyczącego reformy sądownictwa, Czarzasty potwierdził, że kierowane środki będą przeznaczone na budowę tanich mieszkań na wynajem. W odpowiedzi na wątpliwości dotyczące realizacji planów Nowej Lewicy, zapewnił, że zbudowanych zostanie 76 tysięcy takich mieszkań, choć pierwotnie zapisano w KPO powstanie 12 355 mieszkań do końca II kwartału 2026 roku.

Czarzasty wyjaśnił, że rząd PiS ostatnio dokonał zmian w zapisach dotyczących alokacji środków z KPO, co wpłynęło na zmianę planów. Mimo to, Nowa Lewica dąży do zabezpieczenia środków na realizację swoich celów. W odniesieniu do wcześniejszych zapowiedzi dotyczących budowy 300 tysięcy mieszkań w ciągu pięciu lat, Czarzasty zaznaczył, że liczby i warunki są elastyczne, a polityka musi być oparta na realiach.

Podkreślił, że Nowa Lewica wynegocjowała środki z KPO, a zmiany w zapisach dokonane przez rząd Morawieckiego muszą być uwzględnione w planach na przyszłość.

