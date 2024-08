i Autor: pexels

Emerytury w Polsce

Drastycznie niskie emerytury Polek. Kobiety nie pracują na wyższe emerytury

W Polsce temat numer jeden ostatnich tygodni to podwyższenie wieku emerytalnego. Rządzący zauważają, że muszą coś zrobić, by ratować portfele przyszłych emerytów. Tymczasem okazuje się, że Polacy sami w tym zakresie niewiele robią. Z najnowszego badania mBanku wynika, że tylko co trzecia Polka podejmuje jakiekolwiek działania, które mogłyby prowadzić do zwiększenia jej emerytury.