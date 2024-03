Kobiety w IT zarabiają mniej od mężczyzn? Raport No Fluff Jobs „Kobiety w IT 2024”

Sytuacja kobiet pracujących w IT

No Fluff Jobs po raz piąty przeanalizował sytuację kobiet zatrudnionych w sektorze IT w Polsce. Aż 79 proc. specjalistek pracujących w branży IT przyznaje, że doświadczyło syndromu oszustki (zjawiska psychologicznego polegającego na braku wiary we własne kompetencje mimo zewnętrznych dowodów, które je potwierdzają), jak wynika z najnowszego raportu „Kobiety w IT”, przygotowanego jak co roku przez No Fluff Jobs, polski portal z ogłoszeniami o pracy, który od 10 lat wyznacza standardy rekrutacji. Partnerem raportu jest Schneider Electric.

Najwięcej specjalistek w tej branży rozpoczęło swoją karierę od przebranżowienia – 41,7 proc. – podczas gdy 37,4 proc. weszło do zawodu po ukończeniu studiów informatycznych lub pokrewnych. W przypadku specjalistów ta proporcja jest odwrotna – 50,4 proc.

Kobiety do kariery w IT najczęściej zniechęcają… własne mamy

W Polsce odsetek kobiet studiujących na kierunkach informatycznych wzrasta, ale i tak obecnie wynosi tylko 15 proc. Według badań dziewczynki zaczynają interesować się przedmiotami ścisłymi w wieku 11-12 lat, ale w wieku 15-16 lat to zainteresowanie drastycznie spada. Tylko 60 proc. specjalistek badanych przez No Fluff Jobs przyznaje, że nigdy nie było zniechęcanych do nauki w dziedzinie IT (wśród mężczyzn ten odsetek wynosi 75 proc.). Te, które były zniechęcane, najczęściej słyszały takie słowa od swoich mam.

Kobietom w IT rzadziej udaje się wynegocjować wyższe wynagrodzenie

Jedno doświadczenie jest wspólne dla większości kobiet i mężczyzn pracujących w IT – zbliżony odsetek przyznał, że wycenił kiedyś swoją pracę poniżej średniej rynkowej (62,4 proc. kobiet i 60,2 proc. mężczyzn). Jednak mężczyźni podczas rekrutacji częściej negocjują wysokość swojego wynagrodzenia (57,9 proc. w porównaniu do 45,7 proc. kobiet) i zdecydowanie częściej uzyskują wynagrodzenie wyższe, niż pierwotnie oferowane (42,5 proc. w porównaniu do tylko 28,7 proc. kobiet). Aż ⅓ specjalistek IT jest przekonanych, że zarabia mniej niż mężczyźni na tym samym stanowisku i na tym samym poziomie doświadczenia.

Zarobki kobiet w branży IT

Najwięcej badanych specjalistek IT deklaruje, że miesięcznie zarabia 4,4-6,6 tys. zł netto lub 6,6-8,8 tys. zł netto – po 18,6 proc. Między 8,8 tys. a 11 tys. zł netto zarabia 15,1 proc. respondentek. Poniżej 4,4 tys. zł netto zarabia 10,1 proc., a powyżej 22 tys. zł netto – 6,7 proc.

Specjalistki IT zmieniają pracę ze względu na zarobki i możliwości rozwoju

Najczęstszym powodem zmiany pracy była możliwość uzyskania wyższych zarobków (51,3 proc. odpowiedzi). W dalszej kolejności badane wskazywały lepsze możliwości rozwoju (46,2 proc.), nieotrzymanie podwyżki lub jej niezadowalającą wysokość (30,7 proc.) i bardziej odpowiadającą im kulturę organizacyjną w nowym miejscu (29,8 proc.) W przypadku 11,3 proc. powodem było zwolnienie z dotychczasowej pracy.

