Kody QR na maszynach Manitou

Nowoczesny klient to klient przyzwyczajony do komfortu. Chcemy mieć zawsze pod ręką wszystkie niezbędne do działania materiały podane w sposób intuicyjny, interesujący, jasny i czytelny. Chcemy działać szybko, osiągając jak najlepsze wyniki przy stosunkowo niskim nakładzie pracy. Konieczność zaglądania do instrukcji lub konsultacji ze specjalistami to zdecydowane utrudnienie w tej kwestii. Jest na to jednak proste rozwiązanie! Dzięki kodom QR w ciągu kilku sekund możemy mieć pod ręką wszystko co potrzebujemy wiedzieć w kwestii pracy maszyny, podstawowego serwisu, danych technicznych, części zamiennych i osprzętu.

W dużym uproszczeniu kod QR to kod kreskowy w formie kwadratu, pozwalający przejść do strony internetowej lub aplikacji. Jak to działa? Wystarczy skierować swój smartfon w trybie aparatu na kod (w maszynach Manitou znajduje się on na drzwiach maszyny), a po kilku sekundach na ekranie pojawi się link do strony internetowej. Po jego kliknięciu, mamy dostęp do specjalnie przygotowanego panelu ze wszystkimi kluczowymi dla operatora/właściciela informacjami o maszynie. Aplikacja działa w 9 językach - w tym w polskim, co jeszcze bardziej ułatwia obcowanie z przygotowanymi materiałami.

“Technologia idzie naprzód, a wraz z nią potrzeby klientów. Nikt nie ma ochoty, szczególnie w wysokim sezonie, spędzać czasu z instrukcją obsługi podczas gdy praca leży odłogiem. Dlatego też nasza firma wprowadziła unikalne dla każdej maszyny kody QR. Od teraz każdy klient może w każdej chwili przy pomocy swojego smartfona zajrzeć do filmów instruktażowych dotyczących start up-u maszyny, bezpieczeństwa, konserwacji i podstawowych napraw, instrukcji obsługi, przewodnika po częściach i osprzętach oraz karty technicznej swojej maszyny. Mała naklejka na drzwiach - a tak wielkie udogodnienie w codziennej pracy!” - mówi Weronika Mincberg, Manager ds. Marketingu w Manitou Polska.

Manitou nie zamierza poprzestać na dotychczasowych materiałach i w przyszłości planuje dodać dodatkowe funkcjonalności na platformie dostępne po zeskanowaniu kodu - wychodząc naprzeciw potrzebom coraz większej grupy młodszych użytkowników ich maszyn. Zapraszamy do zeskanowania przykładowego kodu maszyny ULM 415 H aby zapoznać się z aplikacją.