Kolęda 2023. Ile dać księdzu w kopercie po kolędzie? Szokujące kwoty

Ile dać księdzu? Niemal połowa badanych w ogóle go nie przyjmie

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez panel badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski, 57 proc. ankietowanych planuje przyjąć księdza po kolędzie, a 43 proc. przyznało, że nie będzie gościć w domu duchownego. Więc niemal połowa nie da księdzu do koperty nic, bo zwyczajnie go nie przyjmie. Co ciekawe, większy odsetek kobiet zapowiedział na przyjęcie księdza po kolędzie (59 proc.), niż mężczyzn (55 proc.).

Warto przypomnieć, że jeszcze dwa lata temu wizyty duszpasterskie były ograniczone ze względu na pandemię koronawirusa.

Ile do koperty na kolędzie? Polacy zadeklarowali kwoty

Jedynie 8 proc. badanych stwierdziło, że nie zostawi księdzu po kolędzie koperty (11 proc. to mężczyźni, 5 proc. to kobiety). Znaczna większość przyjmujących stwierdziło, że zostawi dla księdza kopertę. 28 proc. badanych zapowiedziało, że przeznaczy do koperty dla księdza kwotę pomiędzy 21, a 50 zł. Z kolei 25 proc. zapowiedziało, że na ofiarę dla kościoła przeznaczy od 51 do 100 zł. Jeden procent badanych zadeklarował kwotę do koperty powyżej 200 zł.

Badanie na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzone zostało przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna w dniach 2-4 grudnia 2022 roku metodą CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów przy pomocy strony internetowej). Wzięło w nim udział 1071 osób w wieku przynajmniej 18 lat.

