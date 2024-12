Kolejna drogeria dm otwiera się w Warszawie. To największy sklep sieci w Polsce

RPP dalej mrozi stopy. Co z oprocentowaniem kredytów?

Największa drogeria dm w Polsce otwiera się w Warszawie

Już jutro 5 grudnia o godzinie 10:00 ruszy kolejna drogeria dm w Warszawie, przy ul. Głębockiej 15 w Centrum Handlowym Targówek. Będzie to największa dotychczas drogeria dm w Polsce.

Drogerie dm w Polsce obecne są od ponad 2 lat i dotychczas koncentrowały się głównie na południowo-zachodniej części kraju, w tym szczególnie na Dolnym Śląsku czy w Małopolsce, gdzie mają po 12 sklepów. W ostatnich miesiącach marka zadebiutowała w województwie łódzkim i mazowieckim i sukcesywnie będzie rozszerzała obszar swoich zainteresowań o kolejne regiony. Już w przyszłym tygodniu swój pierwszy sklep będzie miała też Łódź. Sieć będzie miała do końca roku już 50 sklepów w Polsce.

- Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem 2025 rok zamkniemy z około 80 drogeriami - mówi Marcin Detko, Dyrektor Obszaru Ekspansji dm w Polsce.

Mega promocje na otwarcie drogerii dm w CH Targówek

Na uroczyste otwarcie drogeria w CH Targówek przygotowała dodatkowy 15 proc. rabat powitalny oraz kremowy żel pod prysznic marki własnej Balea. Będzie można otrzymać go w prezencie przy zakupach za okazaniem kuponów dostępnych w gazetkach dm. Oferta ważna jest do 15 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Na odwiedzających drogerię dm w dniach 5-7 grudnia czekać będą mini prezenty, warsztaty pierniczkowe, rozgrzewające ciepłe napoje, pyszne gofry na patyku, atrakcyjne animacje i zabawy z muzyką, baloniarz oraz spotkanie z pluszowym Misiem Czyścioszkiem - Saubär i Punkcikiem.

Co kupimy w drogeriach dm?

Klienci znajdą w drogeriach dm szeroki wybór produktów do pielęgnacji twarzy i ciała, artykuły zdrowotne i higieniczne oraz produkty w kategoriach kosmetyki i perfumy, a także wszystko dla niemowląt i dzieci. W asortymencie dostępna jest żywność, artykuły gospodarstwa domowego i karma dla zwierząt. Na miłośników makijażu w dm w CH Targówek czeka aż 18 szaf makijażowych z popularnymi brandami oraz 2 z markami własnymi i specjalna Wyspa Inspiracji Uroda. Wśród kupujących szczególną popularnością, cieszą się produkty marek własnych, w tym marka certyfikowanych kosmetyków naturalnych alverde, czy popularna marka własna Balea. W ofercie dostępne jest także usługa ekspresowego odbioru zamówień ze sklepu online.

Tym, co wyróżnia dm na polskim rynku są ceny. W sklepach dm klienci kupują sprytniej niż w promocji i zawsze korzystnie. Drogerie gwarantują atrakcyjną i trwałą cenę półkową, która nie jest podwyższana przez okres minimum 4 miesięcy od daty ostatniej podwyżki widocznej przy każdym produkcie. Co więcej, w ofercie dm klienci znajdą setki produktów, których ceny nie urosły od ponad roku. Drugim wyróżnikiem są atrakcyjne oferty kuponów rabatowych w aplikacji dm oraz dodatkowe kupony PAYBACK.