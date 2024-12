Wielka promocja w Lidlu. Mikołajkowy prezent od Wittchen

Promocje w Lidlu. Modowe inspiracje na zimę

W sklepach Lidla już możemy kupić nową kolekcję od marek Esmara oraz Livergy, obejmująca zarówno odzież damską, jak i męską.W promocji dla pań znajdziemy sukienkę cekinową damską Esmara (20 proc. taniej, za 55 zł/szt.), legginsy o wyglądzie skóry Esmara (29,99 zł/para) a także sweter zdobiony damski Esmara (20 proc. taniej, za 42 zł/szt.) oraz sweter damski Esmara (30 proc. taniej, w cenie 37 zł/szt.) z ozdobnym splotem. W ofercie sieci jest się również sweter damski z wiskozą i z koralikami Esmara (30 proc. taniej, w cenie 37 zł/szt.) – czarny, beżowy lub czerwony, w połączeniu z jeansami super skinny fit Esmara (49,99 zł/para), które stworzą wygodny look na świąteczny wieczór. Aż 50 zł tańszy jest płaszcz damski Esmara z obniżoną linią ramion, który będzie można kupić za 89,99 zł/szt.

Świąteczna moda po męsku

Kardigan męski Livergy (30 proc. taniej, w cenie 39,99 zł/szt.), który w połączeniu z klasycznymi elementami garderoby, takimi jak koszula regular fit z bawełny Livergy (49,99 zł/szt.) czy sweter z golfem męski Livergy (30 proc. taniej, za 37 zł/szt.), stworzą elegancką stylizację – idealną na wigilijną kolację! W ofercie sieci znajdą się również spodnie sztruksowe męskie Livergy z elastycznym pasem i sznurkiem, które będzie można dostać w cenie 59,99 zł/para.

Już od czwartku, 5 grudnia, na lidlowych półkach pojawią się piżamy damskie i męskie z polaru Esmara/Livergy, które dostaniemy 20 proc. taniej, za 34 zł/zestaw.

Wittchen powraca z zimową kolekcją akcesoriów

W sobotę, 7 grudnia, na lidlowe półki powraca polska marka Wittchen! Klienci sieci będą mogli zaopatrzyć się m.in. w ciepłe czapki damskie oraz męskie (39,99 zł/szt.) wykonane z wysokiej jakości materiału z przewagą wiskozy, która zapewnia wysoki komfort noszenia. W ofercie sieci pojawią się również miękkie kominy damskie o ciekawym splocie (39,99 zł/szt.) i szaliki damskie (49,99 zł/szt.) dostępne w różnych wzorach – to prawdziwe must have jesienno-zimowych stylizacji! Wśród oferty Wittchen znajdziemy eleganckie, wysokiej jakości paski skórzane (89,99 zł/szt.), a także wykonane z wysokiej jakości skóry naturalnej rękawiczki damskie (99,99 zł/para) oraz męskie (109 zł/para). W promocji Lidla nie mogło zabraknąć również torebek od marki Wittchen. Eleganckie torebki skórzane lub nerki, będzie można kupić w cenach 249 zł/szt. lub 179 zł/szt. w zależności od rozmiarów i fasonów oraz torebki wieczorowe z cekinami (89,99 zł/szt.).Natomiast na wszystkich, którzy w okresie świąt planują wyjazdy do rodziny lub bożonarodzeniowe urlopy w zimowych kurortach, w sklepach będą czekały walizki z polipropylenu Wittchen 30 zł taniej, w cenach 139 zł/szt. (ok. 55 × 38 × 20 cm), 159 zł/szt. (ok. 65 × 44 × 23/27 cm) oraz 179 zł/szt. (ok. 75 × 50 × 27/31 cm).