Kolejne 4000 zł dla powodzian! To łącznie już 14 tys. zł wsparcia doraźnego

Dodatkowe 4 tys. zł dla powodzian? Ważna decyzja woj. śląskiego

Jak wynika z informacji rządowych obecnie osoby poszkodowane przez powódź mogą dostać pomóc doraźną wysokości zasiłku powodziowego (2 tys. zł), oraz zasiłku z pomocy społecznej (8 tys. zł). W tym celu należy zgłosić się do jednostki lokalnego samorządu, który wystąpi o środki do wojewody.

W piątek 20 września w Katowicach marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa poinformował, że zarząd województwa zadecydował o przesunięciu środków budżetowych z rezerwy na pomoc dla powodzian wysokości 7,3 mln zł.

- W przeliczeniu na osoby poszkodowane to, upraszczając, do 10 tys. zł, które daje rząd, samorząd wojewódzki dorzuci 4 tys. zł [...] nie chcę, żeby słowo "dorzuci" brzmiało zbyt prozaicznie. Chodzi o to, żeby naprawdę tym, których to nieszczęście dotknęło, którzy dzisiaj nie wiedzą, jak żyć, chociaż trochę ulżyć w sytuacji - powiedział Saługa.

Jak wyjaśnił decyzja o przesunięciu środków ma zostać jeszcze zatwierdzona przez sejmik woj. śląskiego, ale jest już zgoda polityczna wszystkich zasiadających w nim ugrupowań.

Czyli wraz zasiłkiem i środkami z woj. śląskiego, pomoc doraźna dla powodzian wyniesie 14 tys. zł.

Im szybciej poszkodowani przez powódź złożą wnioski o pomoc, tym sprawniej będzie ona funkcjonować

Marszałek Saługa podziękował także za pomoc woj. śląskiemu i wskazał, że celem jest aby środki pomocowe z województwa były dystrybuowane razem z doraźną pomocą rządową.

Jak pisze PAP, chodzi o to, aby na podstawie danych, które trafiają do wojewody z samorządów, ile osób wystąpiło w nich o zasiłek doraźny, odpowiednie kwoty zabezpieczające wsparcie ze strony samorządu wojewódzkiego trafiały równolegle do lokalnych ośrodków pomocy społecznej.

Z kolei wojewoda śląski Marek Wójcik zaapelował do poszkodowanych o pilne zgłaszanie się do ośrodków pomocy społecznej, żeby składać wnioski, które są "odformalizowane".

- Dzisiaj zależy nam na tym, żeby udzielać pomocy doraźnej wszystkim osobom poszkodowanym w wyniku powodzi – często na zapewnienie doraźnych potrzeb bytowych, jak zakup nowych ubrań, lekarstw, po to są te pieniądze. Dlatego prosimy takie osoby o pilne zgłaszanie się do gminnych ośrodków pomocy społecznej, żeby składać wnioski – te wnioski są bardzo odformalizowane, można w kilka minut taki wniosek złożyć [...] Chcemy, żeby pieniądze dla wszystkich potrzebujących były wypłacone jak najszybciej - mówił wojewoda śląski Marek Wójcik.

