Chińczycy zrezygnowali z zakupu. Przyszłość polskich pracowników niepewna

Według dziennika "Fakt" sąd w Saarbrücken zatwierdził wniosek o upadłość, co oznacza restrukturyzację pod nadzorem specjalnego zespołu.

"Zwolnienia pracowników Zakład VOIT w Nowej Soli w woj. lubuskim zatrudnia ponad 300 osób. W całej grupie pracuje ok. 1600 osób, w tym we Francji. Firma zapewnia, że działalność będzie kontynuowana, a wynagrodzenia 940 pracowników w St. Ingbert są zabezpieczone do końca marca. Nie wiadomo jednak, jak przebiegnie restrukturyzacja w Polsce i we Francji" - czytamy.

Jak czytamy z kolei w portalu moto.pl, "o problemach finansowych VOIT Automotive GmbH mówiło się od dłuższego czasu".

-Ratunkiem dla niemieckiego przedsiębiorstwa mieli się stać Chińczycy. Chongqing Millison Technologies INC w kwietniu 2024 r. ogłosił chęć nabycia firmy. Mówiło się o kwocie na poziomie kilkudziesięciu mln euro. Ostatecznie azjatycki gigant wycofał się z tych planów pod koniec ubiegłego roku. Tym samym spółka znalazła się na ostatniej prostej do plajty - informuje portal.

Według moto.pl do turbulencji spółki przyczyniły się pandemiczne problemy. W trakcie COVID-19 fabryka zawiesiła produkcję, ale cały czas płaciła pracownikom. "Gdy produkcję udało się wznowić, skala zamówień drastycznie spadła. Spirala zadłużenia zaczęła się zatem napędzać"- wyjaśnia portal.

Przyszłość zakładu w Nowej Soli oraz innych fabryk Grupy VOIT pozostaje niepewna. Firma nie ujawniła szczegółów dotyczących restrukturyzacji. Pracownicy - jak zaznacza "Fakt" - czekają na jakiekolwiek informacje.