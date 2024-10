Kolejne zmiany w imperium Solorza. Syn miliardera traci stanowisko

Syn Solorza wyrzucony z Cyfrowego Polsatu

Zygmunt Solorz jako główny akcjonariusz, posiadający ponad 62 proc. akcji Cyfrowego Polsatu uczestniczył w walnym zgromadzeniu zdalnie, towarzyszył mu prawnik. Solorz otworzył obrady i zaproponował wybór prowadzącego walne zgromadzenie. Na udostępnianej przez spółkę transmisji nie pojawił się już więcej. W trakcie walnego zgromadzenia akcjonariusze podjęli w głosowaniu uchwałę o odwołaniu syna Zygmunta Solorza - Tobiasa Solorza z rady nadzorczej spółki. Wcześniej odwołali z niej Jarosława Grzesiaka oraz zmniejszyli liczebność rady o dwie osoby - do sześciu. W związku z tym nie wybierano do niej nowych członków.

O Zygmuncie Solorzu w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Wzmożone zainteresowanie miliarderem wywołały jego dzieci, które obawiały się utraty pozycji w firmach ojca. Do ważnych pracowników zaczęły napływać wiadomości poddające wątpliwości stan zdrowia i możliwości świadomej decyzyjności miliardera. Wszystkiemu miała być winna nowa żona Solorza, Justyna Kulka. Sytuacja ta odbija się szerokim echem.

Co dalej z imperium Solorza

Czy to koniec sprawy? Czy też syn miliardera może jeszcze zawalczyć o wpływy w firmie ojca? Teraz teoretycznie Tobias Solorz może wnieść o uchylenie uchwały i wstrzymanie jej wykonania do czasu sądowego rozstrzygnięcia sporu w Liechtensteinie. A w tamtejszym sądzie toczy się de facto spór o władzę w fundacji TiVi Foundation, która to w dużej mierze odpowiada za Cyfrowy Polsat. Jak ustalił Onet, 2 sierpnia 2024 r. Zygmunt Solorz notarialnie miał przekazać zarząd fundacji swoim dzieciom. Jednak nagle, dzień po podpisaniu dokumentów, miliarder miał zakomunikować o wycofaniu z tej decyzji. W takiej sytuacji już kilka dni później Zygmunt Solorz miał wysyłać do Liechtensteinu oświadczenie, w którym uchyla się od skutków prawnych przekazania majątku dzieciom, wskazując, że popełnił go "pod wpływem wywołanego podstępem błędu". Sąd miał rozpatrzyć jego wniosek we wtorek 8 października 2024. Tak się jednak nie stanie. Za to odbyło się walne zgromadzenie w Cyfrowego Polsatu, na którym to zdecydowano o pozbawieniu stanowiska Tobiasa Solorza.

