Zygmunt Solorz wyrzuca swoje dzieci ze spółek. Dziś najważniejsze walne zgromadzenie

Biznesy Solorza-Żaka

O Zygmuncie Solorzu w ostatnim czasie zrobiło się bardzo głośno. Wzmożone zainteresowanie miliarderem wywołały jego dzieci, które obawiały się utraty pozycji w firmach ojca. Do ważnych pracowników zaczęły napływać wiadomości poddające wątpliwości stan zdrowia i możliwości świadomej decyzyjności miliardera. Wszystkiemu miała być winna nowa żona Solorza, Justyna Kulka. Sytuacja ta odbija się szerokim echem. Na dziś, czyli wtorek 8 października 2024 roku na godz. 14, zaplanowano walne zgromadzenie grupy Cyfrowy Polsat. Jednym z punktów obrad mają być zmiany w składzie rady nadzorczej. Obecnie zasiadają w niej m.in. Tobias Solorz i Jarosław Grzesiak (wieloletni prawnik grupy), którzy w poniedziałek zostali odwołani z rady nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Jak bardzo są zagrożone biznesowe pozycje dzieci miliardera? Czy dziś syn miliardera straci kolejne ważne stanowisko w biznesie ojca?

Konflikt w rodzinie i biznesie

Oczywiście scenariuszy dzisiejszego posiedzenia jest wiele, ale jeśli Tobias Solorz zostałby odwołany z rady nadzorczej grupy Cyfrowy Polsat, to będąc postawionym w takiej sytuacji może wnieść o uchylenie uchwały i wstrzymanie jej wykonania do czasu sądowego rozstrzygnięcia sporu w Liechtensteinie. A o co chodzi ze sprawą w Lichtensteinie? W tamtejszym sądzie toczy się de facto spór o władzę w fundacji TiVi Foundation, która w dużej mierze odpowiada za Cyfrowy Polsat. Jak ustalił Onet, 2 sierpnia 2024 r. Zygmunt Solorz notarialnie miał przekazać zarząd fundacji swoim dzieciom. Jednak nagle, dzień po podpisaniu dokumentów, miliarder miał zakomunikować o wycofaniu z tej decyzji. W takiej sytuacji już kilka dni później Zygmunt Solorz miał wysyłać do Liechtensteinu oświadczenie, w którym uchyla się od skutków prawnych przekazania majątku dzieciom, wskazując, że popełnił go "pod wpływem wywołanego podstępem błędu". Sąd miał rozpatrzyć jego wniosek we wtorek 8 października 2024. Tak się jednak nie stanie. Za to odbędzie się walne zgromadzenie grupy Cyfrowy Polsat.

Cyfrowy Polsat ma 100 proc. udziałów w Telewizji Polsat, Grupie Interia, Polkomtelu czy Netii oraz większość w PAK Polska Czysta Energia, czy spółce deweloperskiej Port Praski.

