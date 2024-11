Kolejny dodatek dla nauczycieli! Dostaną aż 2500 zł! Tylko na jeden cel

Nauczyciele klas 1-3 dostaną bony o wartości 2500 zł na zakup laptopa

Ministerstwo Cyfryzacji, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, pracuje nad rozporządzeniem umożliwiającym przekazanie bonów na laptopy dla nauczycieli klas 1-3. Jak wynika z informacji Ministerstwa Cyfryzacji, dystrybucja sprzętu powinna rozpocząć się już na początku przyszłego roku.

"Obecnie procedowane jest rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w tym zakresie, aby objąć bonami również nauczycieli klas I-III i szkół ponadpodstawowych. Jest wielce prawdopodobne, że proces legislacyjny zakończy się szybko, tak że I kwartał 2025 roku to termin bardzo realny" – powiedział wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

Środki (ok. 172 mln zł) na zakup komputerów przenośnych dla nauczycieli klas I-III zostały przekazane w ramach rewizji KPO w lipcu 2024 roku.

Początkowo programem „Laptop dla nauczyciela” byli objęci tylko nauczyciele klas IV-VI. O rozszerzenie grupy uprawnionej do korzystania z programu wnioskował w kwietniu br. Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zwrócił się do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, by część rewizji z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczyć na rozszerzenie grupy uprawnionych do skorzystania z bonu o nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz objęcie bonami na laptop nauczycieli klas I – III szkół podstawowych i nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Nauczyciele uprawnieni do bonu to (zgodnie z rozporządzeniem ministra z dnia 28 września 2023 roku):

wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;

wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;

wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.